自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思新公司大動作出手！「點名17位網友」霸氣提告：只是第一步

趙露思加入新東家。（翻攝自微博）趙露思加入新東家。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思最近終於跟前經紀公司銀河酷娛「劃清界線」，正式解約，隨後簽約阿里巴巴旗下影視公司「虎鯨文娛」間接控股的新公司「熠而參思」，演藝事業重新啟動。趙露思工作室昨大動作在微博上發聲，不僅公開17個黑粉帳號，宣布要提告，還放話：「這只是維護趙露思女士合法權益的第一步！」引來粉絲一片叫好。

趙露思工作室發布嚴正聲明指出，近幾個月網路上出現大量針對她的侮辱與誹謗言論，「相關行為已嚴重侵害趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，也破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣，應依法追究。」因此公司已委託專業律師完成取證，正式對這17名長期抹黑的網友提告。聲明還強調，提告17個帳號只是第一步，未來可能會追究更多黑粉責任，這番作法讓粉絲大讚新公司比前東家銀河酷娛強多了。

趙露思工作室大動作警告黑粉。（翻攝自微博）趙露思工作室大動作警告黑粉。（翻攝自微博）

回顧過去，趙露思與銀河酷娛鬧翻，就是因為她認為公司根本沒把她當藝人好好保護，只把她當賺錢工具。過去不僅遭言語羞辱、賞巴掌，還被要求賠償失語症停工期間的廠商違約金，因此她決定斷開合作。新公司熠而參思的CEO正是銀河酷娛前老闆李煒，也就是當年挖掘趙露思進演藝圈的伯樂，如今再度成為她的經紀人，雙方二度合作，互信度滿分。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中