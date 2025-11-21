趙露思新公司大動作出手！「點名17位網友」霸氣提告：只是第一步

趙露思加入新東家。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思最近終於跟前經紀公司銀河酷娛「劃清界線」，正式解約，隨後簽約阿里巴巴旗下影視公司「虎鯨文娛」間接控股的新公司「熠而參思」，演藝事業重新啟動。趙露思工作室昨大動作在微博上發聲，不僅公開17個黑粉帳號，宣布要提告，還放話：「這只是維護趙露思女士合法權益的第一步！」引來粉絲一片叫好。

趙露思工作室發布嚴正聲明指出，近幾個月網路上出現大量針對她的侮辱與誹謗言論，「相關行為已嚴重侵害趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，也破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣，應依法追究。」因此公司已委託專業律師完成取證，正式對這17名長期抹黑的網友提告。聲明還強調，提告17個帳號只是第一步，未來可能會追究更多黑粉責任，這番作法讓粉絲大讚新公司比前東家銀河酷娛強多了。

回顧過去，趙露思與銀河酷娛鬧翻，就是因為她認為公司根本沒把她當藝人好好保護，只把她當賺錢工具。過去不僅遭言語羞辱、賞巴掌，還被要求賠償失語症停工期間的廠商違約金，因此她決定斷開合作。新公司熠而參思的CEO正是銀河酷娛前老闆李煒，也就是當年挖掘趙露思進演藝圈的伯樂，如今再度成為她的經紀人，雙方二度合作，互信度滿分。

