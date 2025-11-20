遭爆和神通集團少東苗華斌已離婚2年 孫正華深夜發聲明痛批：荒謬至極

孫正華（右）和老公苗華斌近日傳出離婚消息。（資料照）

〔娛樂頻道／台北報導〕前名模孫正華近日被傳與神通集團少東苗華斌已結束婚姻，引發外界關注。對此，孫正華20日深夜在臉書發表聲明，強調：「這裡是自由台灣，『女性工作＝離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」似乎意在否認離婚傳言。

孫正華畢業於輔仁大學織品服裝學系，早年進入時尚產業，曾擔任年代電視台藝文節目主持人，與林志玲為同期模特兒。她與苗華斌14年前曾歷經婚姻危機，當時苗華斌在法院承認婚外情，對象為中國籍女子劉韋欣，但孫正華選擇原諒，繼續維持婚姻。

近日卻傳出，孫正華可能早在兩年前已簽字離婚，並有機會獲得約2億元新台幣和解金；同時，她恢復單身後積極與公部門合作，企圖在事業上重新出發。據悉，兩人當年結緣是由苗母介紹，婚後還曾一同修讀政大EMBA財經班，期望透過學習加深彼此感情。

而她發出的聲明除了否認離婚，還細數自己過往，她說自輔仁大學畢業後，開始在電視台工作，2010年前已在英法美日訪問近千位國際品牌CEO與設計總監，「2017年在立法院擔任發起人召開時尚產業公聽會為台灣品牌爭取至今近五億的預算（後續由紡拓會與VOGUE得標執行），2019年在台灣文化內容策進院持續為台灣時尚產業推動各面向發展與國際對接機會。韓國的文化產業振興院2009創立至2025成果豐碩。伴隨台灣科技實力與14億華語人口優勢，台灣文化內容產業將飛速成長。」並稱自己生在台北東區喜歡夜市小吃，不代表經濟拮据。

