《萬博追踪》翁倩玉「15歲珍藏影像」曝 秒害羞：記憶都回來了

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「大阪・關西世博會」上月圓滿落幕，1970年實際前往萬國博覽會取景的《萬博追踪》回到台灣首映；國家影視聽中心今（20）邀請女主角翁倩玉出席，現場加碼典藏新聞影片，讓國寶天后害羞直呼「天啊！記憶都回來了！」

《萬博追踪》海報。（國家影視聽中心提供）

《萬博追踪》被日媒封為「來自台灣的萬博神作」，今夏在大阪颳起話題旋風，開賣就被秒殺，在日本首映時，即選定完成本片數位修復的國家影視聽中心大影格，以最高規格的影廳設備帶觀眾重溫1970年的風華美好。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠特地前來力挺，表示：「看到《萬博追踪》非常感動，因為它不只是一部電影，它其實是台灣一整個時代的濃縮；翁倩玉小姐是當時的大眾情人，所以她也代表了1970年的精神。」

影視聽中心董事長褚明仁也補充：「這部片在今年大阪世博期間於當地首映，引起日本媒體、影迷的廣大迴響與熱議，更證明一部老電影所承載的時代記憶與共鳴，是超越國界的。」

《萬博追踪》首映加碼放映影視聽中心典藏的台影新聞片「電視明星翁倩玉」。（國家影視聽中心提供）

「玉女國寶」翁倩玉一登場，氣氛來到高潮，一分多鐘的影像是民國54年12月21日所攝，大批媒體在機場迎接當年僅15歲的「旅日電視紅星」翁倩玉回台，與紅極一時的台灣影星「寶島玉女」張美瑤夢幻同框。

國家影視聽中心今邀請《萬博追踪》女主角翁倩玉參與台灣首映活動。（國家影視聽中心提供）

翁倩玉看到珍貴影像激動不已，表示：「回憶都回來了！很謝謝大家一起在這裡，聊我很開心的拍攝記憶。」她說當年台灣人很瘋北海道，所以劇組也遠赴北海道取景，「我那時候踩高跟鞋在雪地跑耶！我一輩子沒做過這種事，就拍電影的時候才會發生。」感謝被觀眾支持喜愛，讓人更懂得珍惜當下。

若想一睹《萬博追踪》的風采，歡迎有興趣的影迷觀眾即刻加入影視聽中心會員，於12月19日到新莊場館參與「TFAI會員特映會」卡位《萬博追踪》限定放映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法