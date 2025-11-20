西島秀俊來了！桂綸鎂讚他像大樹 學操偶健身自豪「很健壯」

2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》今晚在台首映，左為西島秀俊、右為桂綸鎂。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》今（20日）晚在台首映，導演真利子哲也與日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂皆到場。西島盛讚桂綸鎂的表演自然，「她有拉著我，看到她表演，我也會很自然」；桂綸鎂則回應，是西島一直支持她，「他就像大樹一樣，永遠接住我，很高興和導演還有西島先生一起創造了意義非凡的電影！」

西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂。（記者潘少棠攝）

談到本片成為閉幕片，真利子哲也表示非常榮幸且開心，還笑稱想去泡溫泉。西島今年獲選為焦點影人，也將出席金馬盛會，他讚許影展工作人員十分溫暖，「擔任焦點影人也會學到很多，我非常期待。」片中他與桂綸鎂飾演夫妻，他形容對方不只是優秀演員，「身為人也是非常優秀的，拍攝過程度過了幸福時光。」

桂綸鎂覺得西島秀俊是個溫暖的前輩。（記者潘少棠攝）

桂綸鎂形容西島秀俊非常熱愛電影，「他也是個溫暖的前輩，常常不吝嗇給予鼓勵、給我很多的稱讚，帶給我很多豐沛的內在能量，好幾場情緒重的戲，拍完他會拍拍我。」西島則說她有許多吃重場面，身心壓力都很大，「看到她全心全意投入，展現那樣的表演方式，不由自主會想跟她說『妳非常棒』，而且她的演技已經交出非常棒的表現。偶爾要重拍時，會擔心她負荷太重，但她一次比一次好，完全集中。」

片中飾演操偶師的桂綸鎂表示，操偶對她是全新領域，「花滿多時間練習，有時候手會抽筋。」尤其第一天就要演木偶戲，讓她壓力大增，「但感謝導演安排，那天後了解了角色的心境，當她失去了木偶就像是個沒有水的植物。」

桂綸鎂在片中飾演操偶師，表示操偶對她是全新領域，花了不少時間練習。（記者潘少棠攝）

她說自己在台灣就曾略為接觸操偶，「因為我非常焦慮，到紐約還有跟芝加哥藝術總監請教，我只有10天練習，當初他給我的建議就是『去健身！』因為人偶重3、5公斤，還要能動」，她笑稱當時的自己：「我當時很健壯！」

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與桂綸鎂飾演一對夫妻。（記者潘少棠攝）

談到兩人如何培養夫妻默契，西島說並沒有特別做準備，「因為都待在美國，會聊一下彼此角色，知道彼此對於夫妻的形象。」導演則說之所以選中兩人，是因為非常喜歡他們的作品，「西島先生從90年代就是知名演員，桂綸鎂則是我一直很喜歡她的作品，像是《藍色大門》、《白日焰火》、《南方車站的聚會》等片。」

西島秀俊來台灣期待吃到很多甜食。（記者潘少棠攝）

桂綸鎂分享，休假時她常去劇院看偶戲，非常專注，「每天很期待去現場跟大家交流」。西島笑說相較於桂綸鎂的專注，自己休息時間則喜歡吃東西，「我都去吃甜食，這次來台灣也很期待可以吃到很多甜食！」《最親愛的陌生人》將於2026年1月16日在台上映。

