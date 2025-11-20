自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

西島秀俊來了！桂綸鎂讚他像大樹 學操偶健身自豪「很健壯」

2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》今晚在台首映，左為西島秀俊、右為桂綸鎂。（記者潘少棠攝）2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》今晚在台首映，左為西島秀俊、右為桂綸鎂。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕2025年金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》今（20日）晚在台首映，導演真利子哲也與日本影帝西島秀俊、金馬影后桂綸鎂皆到場。西島盛讚桂綸鎂的表演自然，「她有拉著我，看到她表演，我也會很自然」；桂綸鎂則回應，是西島一直支持她，「他就像大樹一樣，永遠接住我，很高興和導演還有西島先生一起創造了意義非凡的電影！」

西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂。（記者潘少棠攝）西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂。（記者潘少棠攝）

談到本片成為閉幕片，真利子哲也表示非常榮幸且開心，還笑稱想去泡溫泉。西島今年獲選為焦點影人，也將出席金馬盛會，他讚許影展工作人員十分溫暖，「擔任焦點影人也會學到很多，我非常期待。」片中他與桂綸鎂飾演夫妻，他形容對方不只是優秀演員，「身為人也是非常優秀的，拍攝過程度過了幸福時光。」

桂綸鎂覺得西島秀俊是個溫暖的前輩。（記者潘少棠攝）桂綸鎂覺得西島秀俊是個溫暖的前輩。（記者潘少棠攝）

桂綸鎂形容西島秀俊非常熱愛電影，「他也是個溫暖的前輩，常常不吝嗇給予鼓勵、給我很多的稱讚，帶給我很多豐沛的內在能量，好幾場情緒重的戲，拍完他會拍拍我。」西島則說她有許多吃重場面，身心壓力都很大，「看到她全心全意投入，展現那樣的表演方式，不由自主會想跟她說『妳非常棒』，而且她的演技已經交出非常棒的表現。偶爾要重拍時，會擔心她負荷太重，但她一次比一次好，完全集中。」

片中飾演操偶師的桂綸鎂表示，操偶對她是全新領域，「花滿多時間練習，有時候手會抽筋。」尤其第一天就要演木偶戲，讓她壓力大增，「但感謝導演安排，那天後了解了角色的心境，當她失去了木偶就像是個沒有水的植物。」

桂綸鎂在片中飾演操偶師，表示操偶對她是全新領域，花了不少時間練習。（記者潘少棠攝）桂綸鎂在片中飾演操偶師，表示操偶對她是全新領域，花了不少時間練習。（記者潘少棠攝）

她說自己在台灣就曾略為接觸操偶，「因為我非常焦慮，到紐約還有跟芝加哥藝術總監請教，我只有10天練習，當初他給我的建議就是『去健身！』因為人偶重3、5公斤，還要能動」，她笑稱當時的自己：「我當時很健壯！」

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與桂綸鎂飾演一對夫妻。（記者潘少棠攝）西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與桂綸鎂飾演一對夫妻。（記者潘少棠攝）

談到兩人如何培養夫妻默契，西島說並沒有特別做準備，「因為都待在美國，會聊一下彼此角色，知道彼此對於夫妻的形象。」導演則說之所以選中兩人，是因為非常喜歡他們的作品，「西島先生從90年代就是知名演員，桂綸鎂則是我一直很喜歡她的作品，像是《藍色大門》、《白日焰火》、《南方車站的聚會》等片。」

西島秀俊來台灣期待吃到很多甜食。（記者潘少棠攝）西島秀俊來台灣期待吃到很多甜食。（記者潘少棠攝）

桂綸鎂分享，休假時她常去劇院看偶戲，非常專注，「每天很期待去現場跟大家交流」。西島笑說相較於桂綸鎂的專注，自己休息時間則喜歡吃東西，「我都去吃甜食，這次來台灣也很期待可以吃到很多甜食！」《最親愛的陌生人》將於2026年1月16日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中