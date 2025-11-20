自由電子報
娛樂 最新消息

陳雪甄演到爆粗口 揭「黑幫大姐」研究筆記

〔記者李紹綾／台北報導〕陳雪甄在監所職場喜劇《監所男子囚生記》飾演海派大姐頭，她為了角色爆粗口、耍狠，演技自然真切，其實她本人不僅是高材生學霸，還是今年金馬獎最佳女配角的入圍者。

陳雪甄在《監所男子囚生記》飾演黑幫大姐大。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）陳雪甄在《監所男子囚生記》飾演黑幫大姐大。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

為了詮釋作風豪氣、令人不寒而慄的黑幫大姐，陳雪甄在演出前，特別去收集網路上國內外所有幫派大姐的新聞或影音資料，觀察發現他們大部分都很海派、敢愛敢恨，「笑的時候很大聲，罵人的時候也沒在客氣，所以這些變成我在表演上的主要外在設計」。

此外，定裝時，陳雪甄發現劇組給的造型都很有品味、很高級，像個成功女企業家，於是就把劇中角色的事業定位在經濟型犯罪的幫派集團。而有著高學歷背景，卻要為角色爆粗口、耍狠，變成另一個身分，陳雪甄謙虛說：「演員就是要演什麼像什麼囉！」她幽默分享：「口條上面有刻意帶個台味，有把我從小在沙鹿長大的海線口氣加進來。」

在首集的劇情將陳澤耀吊掛，動用私刑的這場戲，陳雪甄表示當下真的很緊張，尤其眼睜睜看著對方的臉，因為倒吊而變得越來越紅，她實在非常擔心，超怕NG重來會害到陳澤耀，「然後我還要拿著蝴蝶刀，在他面前揮來揮去，又是第一天的第一場戲，大家還不熟悉，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去」，陳雪甄大讚陳澤耀真的很棒、很敬業。《監所男子囚生記》11月23日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

