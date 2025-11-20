自由電子報
娛樂 最新消息

台灣新導演殺出重圍！《月夜光輝》《美少年戰士》奪60萬原創大獎

〔記者鍾志均／台北報導〕文策院與金馬創投會議合作邁入第7年，持續設置「文策院原創獎」支持台灣新導演與原創內容。昨（19）宣布得主為李伯恩導演的《妳在月夜裡閃耀光輝》及王傢軍導演的《美少年戰士》，各獲得台幣60萬元獎金。

2025 金馬創投會議得獎者大合照。（影委會提供）2025 金馬創投會議得獎者大合照。（影委會提供）

兩位新銳導演大有來歷；李伯恩執導近百支MV，曾入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎，也跨足網路劇集及電視節目製作，今年更以實境美食節目《夜市王》獲金鐘60最佳創新獎、第7屆走鐘獎最佳節目獎。

王傢軍曾以短片《春分兄弟》入圍多項國際影展，更以《紺珠之地》獲得釜山短片影展最佳影片。他首部執導的電視電影《阿水與國祥》入圍金鐘6項提名，令人期待他的首部長片。

《妳在月夜裡閃耀光輝》監製林孝謙（左起）、楊志光、編劇蔡芳紜、導演李伯恩、文策院院長王敏惠。（影委會提供）《妳在月夜裡閃耀光輝》監製林孝謙（左起）、楊志光、編劇蔡芳紜、導演李伯恩、文策院院長王敏惠。（影委會提供）

《妳在月夜裡閃耀光輝》圍繞高中男孩與患有「發光病」絕症女同學的約定，遺願清單的盡頭是越陷越深的愛戀，也是渴望延續生命的光芒。《美少年戰士》則聚焦邊緣人男主角為阻止心儀女孩與校草約會，化身「美少年戰士」參加選美比賽，在荒謬笑鬧中重新定義自我。

《美少年戰士》助理製片人郭瑀（左起）、導演王傢軍、監製暨製片郭若琦、文策院院長王敏惠。（影委會提供）《美少年戰士》助理製片人郭瑀（左起）、導演王傢軍、監製暨製片郭若琦、文策院院長王敏惠。（影委會提供）

此外，透過「文策院原創獎」的支持，潘客印導演的《我家的事》和李宜珊導演的《恨女的逆襲》皆取得亮眼成績，其中《我家的事》票房至今已破千萬，並入圍「金馬62」八項大獎，《恨女的逆襲》則入圍本屆金馬獎最佳新演員、動作設計兩獎，並於金馬影展完成世界首映後，深獲好評。

