女星高談闊論「首相高市早苗」 慘遭炎上：拜託做功課

日本搞笑團體「Fall in Love」成員Barbie在資訊情報節目《Hirubi》當中發表對高市早苗的看法慘遭炎上。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗提出「台灣有事」言論，導致日中關係緊張，中國也下禁日令，呼籲遊客不要前往日本旅遊、留學，原排定上映的日本電影也相繼撤檔，並準備停止進口日本水產品。日本搞笑團體「Fall in Love」成員Barbie在資訊情報節目《Hirubi》當中發表對高市早苗的看法，遭到眾多觀眾抨擊，更在網路上要她做點功課。

Barbie在TBS資訊情報節目《Hirubi》當中擔任週二時段評論員。（翻攝自X）

日中關係陷於緊張，各家電視台也紛紛討論此事，Barbie在TBS資訊情報節目《Hirubi》當中擔任週二時段評論員，她在節目中針對日中關係進行特別報導，她針對高市早苗表示：「一個發言就造成這樣的影響……。從民間或市民角度來看，對於有預定計畫的人來說，大概會受不了吧……」。

網友認為高市早苗說得夠清楚了，是Barbie本身沒有好好理解，叫她回去多讀點書、做點功課再發言。（翻攝自X）

Barbie接下去說，希望再次詢問高市早苗，對日本國內也好，真正的想法是什麼？究竟有何意圖？Barbie指出：「我的想法是希望在向中國方面撤回之前，她能先向國民說明」。就是這番話激怒觀眾，也在網路上掀起軒然大波，許多人投書TBS認為「高市女士在國會上已經向日本國民做出了淺顯易懂的說明，如果連那樣都無法理解的話，最好不要在電視上發表不慎重的言論」，網友更認為高市早苗說得夠清楚了，是Barbie本身沒有好好理解，叫她回去多讀點書、做點功課再發言。

