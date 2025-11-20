自由電子報
娛樂 最新消息

小龍女金娜妍登《最強的身體》 健美冠軍身分曝光

王中皇力拚最強的身體。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，本週日將播出全新第15集，以「全新組合、熱血開戰」為主題，邀集多位跨領域選手參賽，再度掀起熱血戰火。本集最大亮點之一，是64歲資深演員王中皇首度參戰男單賽事，成為節目開播以來年紀最大的參賽者。他一現身就讓大來賓江宏傑忍不住驚呼：「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」

小龍女金娜妍「健美冠軍」身分曝光，人氣超火爆。（好看娛樂提供）

另一個焦點人物，則是味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍。她今年6月加入小龍女後，憑藉甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣席捲台韓兩地。事實上金娜妍曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是隱藏版實力派。這回她正式參戰女單項目，現場更湧入近百名粉絲應援，氣氛沸騰。她也在賽前對鏡頭替自己加油：「娜妍妳可以，加油！」展現滿滿正能量。

劉明湘也來參戰最強的身體。（好看娛樂提供）

《超級星光大道》出身的歌手劉明湘也再度回歸挑戰，此次更首度攜手親哥哥組成「兄妹檔」參戰混雙賽事。她的哥哥除了擁有「健美先生」經歷，同時也是健身房經營者，兄妹同台話題十足。哥哥更霸氣喊話：「要拿第一！還要破紀錄！」讓觀眾期待值直接拉滿。

金鐘主持人阿布熱血回歸健身戰場　女兒場邊應援。（好看娛樂提供）

曾榮獲第42屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的藝人阿布，也加入男單戰局。他學生時期曾是游泳校隊，對訓練並不陌生，但因工作忙碌已一年多未踏入健身房。這回重返舞台，他女兒特地到場打氣，讓他感動直呼：「不能讓女兒失望，怎麼樣也要撐下去啊！」現場氣氛相當溫馨。

本集男單同樣匯集多位強者，包括職業籃球員陳孝榕，被不少選手視為本集「大魔王」。不過他態度謙虛，認為不同運動領域的訓練方式各有專精，期待能在節目中互相切磋，一展身手。

現為八點檔演員的黃雨欣（中）登場。（好看娛樂提供）

女單賽事方面，則迎來前跆拳道國手、擁有國際五段實力、現為八點檔演員的黃雨欣。她坦言過往訓練以腿部為主，因此對上肢訓練特別擔心，已趕緊請教同為跆拳道教練的丈夫，為她量身打造訓練菜單，希望突破自我。

江宏傑（中）直呼「沒有不參賽的理由」。（好看娛樂提供）

大來賓部分，節目邀請到前桌球國手江宏傑與蔣澎龍。兩人是師兄弟，私下交情深厚，江宏傑還主動邀請蔣澎龍共組男雙，卻當場遭到拒絕，兩人一上場便火花四射、鬥嘴不斷，成為節目另一笑點。

