娛樂 日韓

超人氣Coser初入股市慘賠 驚遇地獄開局嚇傻快逃

日本超人氣Coser伊織萌最近初踏入股市當新手小白。（翻攝自X）日本超人氣Coser伊織萌最近初踏入股市當新手小白。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本超人氣Coser伊織萌最近初踏入股市當新手小白，沒想到才剛開設證券戶頭，馬上遭到地獄之槌，慘賠10萬日圓（約新台幣2萬元），虧錢速度太神速，嚇得她用最快速度逃跑。

伊織萌一設好證券戶就先賠了10萬日圓。（翻攝自X）伊織萌一設好證券戶就先賠了10萬日圓。（翻攝自X）

伊織萌透過社群平台透露，自己上週才開了證券戶頭，興沖沖的準備進場當個股市大亨，沒想到進場沒多久就賠了10萬日圓，伊織萌明快決定抽手不玩了。粉絲從她社群看到這篇發文，忍不住逗她：就是個開局誤闖地獄模式的股市小白。伊織萌被虧錢的速度嚇到，決定快點逃，也不想繼續投資，網友則和她分享投資心得，認為她可以不要急著在低點脫手，說不定還有機會回本。

網友建議伊織萌下次要扮演日漫《FX戰士久留美》裡的外匯女神「福賀久留美」。（翻攝自X）網友建議伊織萌下次要扮演日漫《FX戰士久留美》裡的外匯女神「福賀久留美」。（翻攝自X）

還有人建議伊織萌下次要扮演日漫《FX戰士久留美》裡的女大學生主角「福賀久留美」，這個角色的母親2008年遇上金融海嘯，負債2000萬日圓（約新台幣400萬元）無法負擔，久留美乾脆踏入外匯市場，發誓要把母親賠掉的錢賺回來。

伊織萌初入股市就遇上地獄開局。（翻攝自X）伊織萌初入股市就遇上地獄開局。（翻攝自X）

