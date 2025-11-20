自由電子報
娛樂 日韓

33歲肌肉男神驚爆意外 高空墜落右腳重傷電視台道歉

33歲日本男演員佐野岳日前錄製TBS大型體能綜藝節目《最強運動男子頂上對決2025冬》受重傷。（翻攝自IG）33歲日本男演員佐野岳日前錄製TBS大型體能綜藝節目《最強運動男子頂上對決2025冬》受重傷。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕33歲日本男演員佐野岳日前錄製TBS大型體能綜藝節目《最強運動男子頂上對決2025冬》時，驚傳意外事故，佐野岳挑戰高難度項目「怪物跳箱」時受重摔，導致右膝嚴重受傷，經醫師診斷後，表示佐野岳半月板破裂、韌帶斷裂，至少需要休養8～9個月才能完全康復。對此，TBS電視台已經發出道歉聲明，佐野岳本人也以書信方式宣布自己受傷。

本月18日佐野岳挑戰該節目經典關卡，準備跳過高達17段，高度約2.46公尺的跳箱。挑戰成功的佐野岳在落地時，於空中失去重心，所以落地時右腳劇烈扭傷，當場倒底不起，佐野岳也露出痛苦的表情。

佐野岳的腳傷需要休養8～9個月才有可能康復。（翻攝自IG）佐野岳的腳傷需要休養8～9個月才有可能康復。（翻攝自IG）

佐野岳受傷當下，製作團隊緊急呼叫現場醫療人員進行急救，之後也立刻將他送往醫院。經過醫師診斷，顯示佐野岳的傷勢極度嚴重，需等待消腫後才能進一步開刀治療。醫師評估，佐野岳復原期可能需長達9個月，短期內必須倚賴拐長行走。經紀公司表示，佐野岳本人仍有強烈工作意願，不過考慮到未來可能還是會接觸劇烈運動或特技演出，將依醫師評估後才決定正式復工時間。

TBS電視台今（20）日正式對外發表聲明，強調拍攝現場有專業醫護團隊，節目錄影前也再三完成安全確認流程，無奈仍發生憾事。（翻攝自X）TBS電視台今（20）日正式對外發表聲明，強調拍攝現場有專業醫護團隊，節目錄影前也再三完成安全確認流程，無奈仍發生憾事。（翻攝自X）

TBS電視台今（20）日正式對外發表聲明，強調拍攝現場有專業醫護團隊，節目錄影前也再三完成安全確認流程，無奈仍發生憾事，電視台也感到相當遺憾。TBS的聲明中強調：「我們向佐野先生及其家屬致以最深歉意，節目組將全面檢討安全管理制度，確保此類憾事不再發生」。

佐野岳公布自己受傷，並將休養一陣子。（翻攝自X）佐野岳公布自己受傷，並將休養一陣子。（翻攝自X）

