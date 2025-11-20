自由電子報
娛樂 電影

喚起台灣民主共同記憶！《南半球最璀璨的星星》紀念邱垂亮一生實踐自由信念

邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動台灣民主自由的進程。（牽猴子提供）邱垂亮教授以思想、行動與教育，努力推動台灣民主自由的進程。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕為紀念已故政治學者邱垂亮對台灣民主、人權與教育的深遠貢獻，紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》踏遍台灣、日本與澳洲追尋邱垂亮教授的人生軌跡，他以思想、行動與教育，努力推動台灣民主自由的進程，「這不僅是一段個人傳記，更是一部屬於臺灣民主的共同記憶！」

邱垂亮教授懷抱「知識為公、民主為志」的精神，照亮了台灣邁向自由的道路！由財團法人陳文成博士紀念基金會製作、客家委員會出品、導演陳麗貴執導的紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good 》，記錄下邱教授的璀璨人生，他從苗栗客庄出發，走過台南、台北、澎湖，赴美求學、任教，最終落腳南半球，在澳洲布里斯本擔任政治系教授。

不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展。（牽猴子提供）不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展。（牽猴子提供）

片中透過訪談學者、政界人士、學生與親友，細膩呈現邱教授如何以學術、教育與公民實踐貫徹對自由的信念。同時用邱垂亮在青年時期寫給夫人林月琴的書信串聯全片，溫柔而深刻地對照他對愛與理想的執著，展現知識份子情感與思想的兩個維度。

在片中可看到邱垂亮自身走過的民主歷程，1975年，台灣處於戒嚴時期，他在由黃信介擔任發行人，康寧祥擔任社長的政論雜誌《台灣政論》發表文章《兩種心向》，文中觸及台海關係與台灣前途問題，當時政府以「煽動他人觸犯內亂罪，情節嚴重」為由，下令雜誌停刊。《台灣政論》的出刊與停刊都是台灣民主運動史上的重要事件，也深深影響邱垂亮的人生，他因此被列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣，甚至連父母過世都無法見到最後一面，成為他生命中的傷痛。

邱垂亮曾因一篇文章被政府列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣。（牽猴子提供）邱垂亮曾因一篇文章被政府列入黑名單，多年無法返回故鄉台灣。（牽猴子提供）

儘管無法返鄉，邱垂亮仍付諸一生實踐著理想，於澳洲昆士蘭大學政治系任教40年，成為享譽國際的政治學者，更培育無數澳洲的政治菁英和社會菁英；也因此他在澳洲為台灣發聲，總是一言九鼎、擲地有聲。不論身處海外或台灣，邱垂亮都心繫台灣的民主發展，不斷發文針砭時政，倡議民主自由；他的文章鞭辟入裡又幽默風趣，許多台灣後輩知識分子都深受啟發，透過紀錄片《南半球最璀璨的星星Life’s Good》受訪的親朋好友及學生們，都能窺見這位民主先驅的信念是如何跨時代持續閃耀。

導演陳麗貴耗時3年完成該片，她表示：「邱教授是台灣民主運動中個子不高的巨人，是享譽國際的政治學者，是學生心中的LG，是啟蒙無數知識分子的政論家，也是對台澳關係具有影響力的人。」在私領域中，邱教授又是另一半永遠的「Old Man」，是被孩子罵愛開快車的父親。而陳麗貴在拍攝過程所感受最重要的是，「邱教授是個人道主義者，不論是他的待人處事，或是他孜孜矻矻宣揚的民主理念，或是他所主張的台灣獨立，這一切都出自於他從年輕時期就深植於他心中的人道主義信念，這也是我希望透過影片傳達的主要訊息。」

《南半球最璀璨的星星Life’s Good》規劃12月起在台北、新竹、苗栗、桃園、台中、高雄、屏東等地，展開公益巡迴放映，皆免費報名參加，邀請觀眾一同回望邱垂亮教授一生實踐以行動守護民主的生命歷程。日期包括12／6（六）台北、新竹、苗栗；12／7（日）桃園、台中；12／13（六）台北、高雄；12／14（日）屏東，邀請民眾深入思索民主自由的意義，詳情請見「牽猴子電影粉絲俱樂部」官方FB查詢。

