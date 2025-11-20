自由電子報
娛樂 最新消息

本土劇最慘工具人現身！江宏恩2段婚姻全毀 兒子還不是親生的

〔記者蕭方綺／台北報導〕江宏恩在三立八點檔《百味人生》裡，被封為「全劇最慘工具人」可說當之無愧。明明一開始身邊左擁前妻陳妍安、右抱現任苗真，看似春風得意、人生勝利組，結果居然又按捺不住手腳，偷吃偷到家庭全滅、婚姻雙爆，連唯一的兒子陳謙文都被驗出「不是親生的」，讓江宏恩直接人生歸零、慘烈破表。

江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。（三立提供）江宏恩在《百味人生》中堪稱全劇最「命途多舛」的男人。（三立提供）

偏偏厄運還沒結束，最新劇中，游詩璟、亮哲等人的「天量報應計畫」全面啟動，直接把他推上地獄滑水道。復仇小隊先後迷昏陳妍安、王振復、岳虹和江宏恩本人，把四人通通「打包帶走」，準備開啟全面反撲模式，火力全開毫不手軟。提到角色，江宏恩自己倒是看得很開，甚至笑說：「他有兩個太太、一個小三，出來混總是要還的啊！」表示角色的崩壞人生其實完全符合角色設定。至於之後會不會被編劇再狠狠補一刀？他無奈說：「看編劇心情，也許後面還有別的操作。」

江宏恩（右）在《百味人生》的演出讓苗真也心疼。（三立提供）江宏恩（右）在《百味人生》的演出讓苗真也心疼。（三立提供）

苗真說每次看到江宏恩都會想到角色最後孤老淒涼，江宏恩本人也點頭承認：「從熱鬧一家到瞬間剩自己，落差真的很大啦。但說真的，這些都是他自找的。」他也替角色講句公道話，雖然渣，但不是全壞，「他真的很希望兒子有出息，有點像傳統時代的人，覺得娶多個太太沒什麼，但心裡最重視的還是傳承。」這一點讓江宏恩覺得角色「渣得可愛」。

被問現實生活中有沒有天量等級的朋友？江宏恩笑說，絕對有，而且通常跟磁場有關，「有人會拉你離開爛環境，有人則是陪你一起爛下去。」最後還語重心長補一句：「男人的社交圈就是近朱者赤、近墨者黑。」

不過江宏恩戲裡臉臭到極致，戲外卻完全相反，江宏恩表示自己拍戲空檔會「連唱帶跳」，笑點超低、場面超鬧，經常在排戲時搞笑助興，「排戲都比正式拍更好玩啦！讓自己跟對手都放鬆，正式上場才會順。」

