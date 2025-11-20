自由電子報
娛樂 最新消息

北流董事長帥兒曝光 大咖天后揪壯女現蹤

第7屆「愛之日常音樂節」以晨光瑜伽登場。（愛之日常音樂節提供）第7屆「愛之日常音樂節」以晨光瑜伽登場。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第7屆「愛之日常音樂節」日前在台中圓滿戶外劇場火力全開，人潮洶湧、歡呼不斷，從白天一路嗨到深夜毫無冷場。今年更正式踏入「大組團時代」，每組歌手像約好一般，一個比一個更會玩band sound，音浪不停襲來，樂迷直呼：「今年真的炸到沒話說！」

除了主創人郭蘅祈攜手浮花樂隊重磅登台，今年幕後推手DJ Ken Lin更以多段混音把情緒推上巔峰，立體音場與沉浸節奏堆疊出全場最強火力，堪稱音樂節的能量引擎。

黃韻玲母子檔現身。（愛之日常音樂節提供）黃韻玲母子檔現身。（愛之日常音樂節提供）

今年最暖的一幕來自母子檔「阿玲娘」，為娘的北流董事長黃韻玲，牽著兒子Arthur登場，同時正式介紹他的全新樂團「浪漫里」。舞台上的她藏不住驕傲，母子並肩站在燈光下的畫面動人。《三個人的晚餐》與《寫信給你》兩首經典旋律響起，全場立刻驚呼，她溫柔的聲線與樂團伴奏層層交疊，勾起現場所有思念與青春記憶。

萬芳以「萬芳與壯女們」接力炸場。（愛之日常音樂節提供）萬芳以「萬芳與壯女們」接力炸場。（愛之日常音樂節提供）

萬芳則用完全不同的方式把現場氣氛再次推上高峰。她以「萬芳與壯女們」霸氣現身，率先獻上《玫瑰少年》與《擁抱》送給多元族群，瞬間讓舞台化成一片柔軟又堅定的安全之地；接著演唱《孩子氣》，並翻唱黃妃經典《追追追》，節奏一下去圓滿劇場直接炸裂，觀眾跳到沒人坐著，整場秒變大型戶外派對。今年舞台整體像是一場樂團聯盟大集合，被網友封為「真正史上最Band的一年」。

