陳凱倫罹癌重生！兒心碎告白「一路不容易」版稅全捐出

〔記者邱奕欽／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫抗癌2年後以新書重新站上人生舞台，兒子陳銳近日深情分享讀後心情，坦言父親4度重生的故事，藏著家人最真實的心酸血淚，更是全家人的生命教材，尤其將版稅全數捐出，讓網友們力讚「真正的暖！」

陳凱倫（右）與愛兒陳銳父子情深。（本報資料照）

陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年治療才順利康復，如今推出新書記錄抗癌歷程。陳銳透露，看見父親在癌後重建人生的每一段故事，以及在書中寫下的價值觀，才驚覺這些信念早已深深影響自己做人、做事、經營事業的準則。其中一句「我遇到的每一場風暴，都是為了學會如何溫柔的對待世界」讓他格外動容。

「只有我們家人自己才知道，這一路走來有多不容易…」陳銳坦言，外界看到的都是最亮眼的一面，真正辛苦的部分只有家人間知情，「我們永遠把最好的一面留給外人，在陰暗的角落自己修復、整理，再繼續出發。」他形容這本書是一段自我和解的旅程，也是父親獻給那些在人生裡跌倒過、仍努力站起來的人的力量訊息，「只要你相信，光明總在不遠處。」

更敬佩的是，陳凱倫在新書出版時便決定將所有收入與版稅全數捐出，希望幫助真正需要的醫療單位；陳銳也分享，商業社會常提醒他「不要做虧本的事」，但成長後更明白價值比價格重要，而這正是家人用生命教會他的事，暖舉觸動網友們的心弦，紛紛激讚「這才是世界上最真實的溫暖！」

