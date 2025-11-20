自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）劉品言產女噴淚 連晨翔搖滾區迎前世情人...認「當爸經濟壓力大」

連晨翔（左）與在《舊金山美容院》中飾演「無血緣妹妹」的方志友一同受訪。（記者胡舜翔攝）連晨翔（左）與在《舊金山美容院》中飾演「無血緣妹妹」的方志友一同受訪。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕連晨翔19日公布老婆劉品言平安產女，他今（20日）與在TVBS影集《舊金山美容院》中飾演「無血緣妹妹」的方志友受訪，分享迎接女兒誕生的喜悅。他坦言升格人父後，責任感與「經濟壓力」都明顯增加，但只要提到女兒，整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式，滿臉是「有女萬事足」的幸福。

連晨翔拍下劉品言抱著女兒的照片，卻因「謎之視角」被嫌棄。（記者胡舜翔攝）連晨翔拍下劉品言抱著女兒的照片，卻因「謎之視角」被嫌棄。（記者胡舜翔攝）

連晨翔分享，劉品言產女後落淚，但他卻忘了自己有沒有哭，「因為我都是在拍她們，我的注意力不在我身上，感動一定有啦」，他回憶在產房目睹女兒出生相當震撼，唯一被嚇到的是：「怎麼是這個顏色，她有一點灰灰的。」後來才知道是羊水造成的正常反應。雖然之前常摸到胎動，但真正把女兒抱在懷裡時，才真切感受到「我現在是一個爸爸」。

連晨翔拍下劉品言抱著女兒的照片，卻因「謎之視角」被嫌棄，他無辜表示自己每次拍照都很緊張，卻總被嫌拍不好，還自我懷疑：「還是她就是硬要刁我一下她才快樂？」一旁的方志友馬上吐槽：「沒關係啦！直男的視角。」但也替他緩頰：「言言不管怎樣都漂亮，只是你的拍照技術真的要加油！」

一提到女兒，連晨翔整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式。（記者胡舜翔攝）一提到女兒，連晨翔整個人立刻切換成「女兒傻瓜」模式。（記者胡舜翔攝）

女兒出生後，連晨翔常被拍到臉上寫滿「有女萬事足」，也很捨不得與女兒分開，想趕快回月子中心看寶寶，空閒時不時盯著月子中心的寶寶監視器，臉上滿是寵溺的神情。面對「最強小三」降臨，他求生欲全開，急忙向劉品言保證：「妳還是最重要的！」深怕老婆地位被動搖。至於劉品言產後狀況，他說：「還OK，有一天比一天好，第一天當然是不能下床。」

連晨翔說，自己對女兒說話時聲音會自然變成「娃娃音」：「不是故意的，是本能！」更意外的是，對老婆也會不自覺變成撒嬌語氣：「沒有刻意，但跟她講話時，有時就會變成那樣。」

方志友（左）大讚連晨翔的女兒漂亮「鼻子挺、腿長」。（記者胡舜翔攝）方志友（左）大讚連晨翔的女兒漂亮「鼻子挺、腿長」。（記者胡舜翔攝）

方志友大讚連晨翔的女兒是「漂亮的嬰兒，鼻子挺、腿長」。他則滿臉驕傲表示，寶寶長得像老婆，每次看女兒都覺得「我家小孩最可愛」，自豪女兒出生時「沒有皺褶」，認為是劉品言孕期飲食控制得好。方志友也附和：「沒有皺褶真的很厲害，正常的小孩剛出生都會水腫，言言的『房間』很好。」

方志友送上一張手寫「放風券」，上面寫著「一次抵10萬，3次」，願意免費幫忙顧小孩三次。（記者胡舜翔攝）方志友送上一張手寫「放風券」，上面寫著「一次抵10萬，3次」，願意免費幫忙顧小孩三次。（記者胡舜翔攝）

為鼓勵新手爸媽放風，方志友送上一張手寫「放風券」，上面寫著「一次抵10萬，3次」，願意免費幫忙顧小孩三次。她說孩子長大後會懷念嫩嬰的可愛與療癒。連晨翔立刻催生她第三胎：「妳還年輕，可以再生。」她秒拒：「不要再生了，別鬧了。」

機靈的連晨翔馬上發現「放風券」漏洞，追問：「一次一週是不是？妳上面沒有寫時間。」讓方志友哭笑不得：「你很壞耶！做人要善良！」並強調自己會憑良心顧一天。

方志友（右）提醒連晨翔，老婆剛生完小孩賀爾蒙很敏感，不要跟講減肥的事。（記者胡舜翔攝）方志友（右）提醒連晨翔，老婆剛生完小孩賀爾蒙很敏感，不要跟講減肥的事。（記者胡舜翔攝）

談到劉品言明年初準備復出拍戲，連晨翔不擔心她瘦不下來：「她一定做得到。我之前也一個月減20KG。」方志友立刻提醒：「這時候不要跟她講減肥的事，剛生完小孩賀爾蒙很敏感，任何一刻都會想把老公踹飛。」連晨翔則分享自己會溫柔鼓勵：「妳一定做得到，我都做得到，妳怎麼可能不行？我會陪妳運動。」女兒出生後，他不敢惹劉品言生氣：「我才不敢咧！這時候不能白目，雷達要打開！」更說：「她幫我生了一個女兒，很偉大耶！幹嘛跟她吵架。」夫妻倆也在討論開設共同帳戶。

連晨翔心中的「人夫楷模」是自己的爸爸。（記者胡舜翔攝）連晨翔心中的「人夫楷模」是自己的爸爸。（記者胡舜翔攝）

談到心中的「人夫楷模」，連晨翔說是自己的爸爸：「他雖然安靜，但都是用行動證明。」與劉品言相處，他也努力用行動證明承諾。他透露剛交往時，常對她「畫大餅」，說「我想跟妳結婚、生小孩」。如今願望都實現了，劉品言笑稱：「你是不是故意的？這是你向宇宙許願來的，你要照顧好小孩。」

方志友也想起，當年楊銘威同樣說過這些話，「還是你們是想把大家騙回家？」但她說楊銘威從沒畫大餅，真的很會照顧小孩、非常負責任。連晨翔則笑說：「每個男生都會講一樣的話。」

