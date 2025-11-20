羅一鈞震撼宣布好消息！親赴台中「愛之日常」公布細節

郭蘅祈很感謝羅一鈞支持音樂節。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第7屆「愛之日常音樂節」在台中落幕，結束後，主創人郭蘅祈寫下催淚感謝文，提到疾管署署長羅一鈞非常重視愛之日常，今年也親臨現場，並帶來好消息，公布今年台灣愛滋感染率下降15%，不過憂心的是女性罹患的比例提升，而且多是到發病才發現，錯過黃金時間，希望藉由愛之日常等相關議題活動來衛教。

羅一鈞現身台中。（愛之日常音樂節提供）

愛之日常音樂節每年都有提供免費快篩，今年篩檢率大爆滿，比換獎品的人還多，郭蘅祈表示只要有性行為，就應該注意定期檢測，他也呼籲：「每個人一生至少要快篩一次。」而這項快篩不只檢驗愛滋，更能同步檢驗梅毒與肝炎，好處多多，希望民眾有所意識、多愛自己。

請繼續往下閱讀...

音樂節今年從晨光瑜伽開場到夜色舞池收尾，像是一場屬於台中的能量聚會，狂歡之中也藏著最深的溫柔，今年多了兩段緬懷時刻：郭蘅祈選唱送給坣娜的《退路》，歌聲一落，全場瞬間被拉回思念深處；萬芳接力獻唱郭蘅祈與屠穎共同為王菲打造的經典《矜持》，向日前離世的屠穎致敬。

郭蘅祈帶領大家做晨光瑜伽。（愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈在感謝文中提到，在唱完《認識你真好》的那一刻，「才驚覺我們一晃眼完成了七屆不可思議的事！」他感謝老天給了台中極致完美天氣，讓圓滿劇場真正「圓滿到底」。去年因雨取消的晨光瑜伽今年終於成功舉辦，也感謝「無肉市集」加入，讓音樂節從「愛自己」延伸到「愛地球」。今年所有歌手、觀眾、工作人員自帶環保餐具的景象，更被他形容是「大家一起完成的不可思議任務」。

郭蘅祈、萬芳、李竺芯秀環保餐具。（愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈向所有演出者致敬，國語、台語、原民語等多元音樂像拼貼般交織在舞台上。他說，看著台下觀眾自在展現自己的樣貌，「這才是愛之日常真正的樣子。」並特別感謝台灣露德協會、同志諮詢熱線帶來關懷愛滋與多元平權的影片，讓音樂節不只是聽歌，更能看見那些日常中不易被看見的生命。「用欣賞代替歧視，用知識代替誤解」這是他希望所有人帶回家的力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法