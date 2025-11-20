自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「遊戲鬼才」驚爆無法來台頒金馬 親筆寫信說原因

日本「遊戲鬼才」小島秀夫親筆致歉，表示自己得A型流感無法參加金馬獎。（翻攝自X）日本「遊戲鬼才」小島秀夫親筆致歉，表示自己得A型流感無法參加金馬獎。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮即將在本週末登場，有「遊戲鬼才」之稱的小島秀夫，也受邀舉辦大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓，沒想到小島秀夫突然宣布自己得了A型流感，沒辦法出席金馬獎了， 讓許多粉絲感到相當惋惜。

金馬影展邀請以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲聞名全球的遊戲製作人小島秀夫來台，今（20）小島秀夫以親筆信向台灣粉絲致歉，他表示：「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫進一步透露：「昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。」這次影展特別在活動期間安排放映他心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動，對此小島秀夫非常在意，並指出「我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」

最後，小島秀夫說道：「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

小島秀夫以書信方式說明自己無法參加第62屆金馬獎的原因。（翻攝自X）小島秀夫以書信方式說明自己無法參加第62屆金馬獎的原因。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中