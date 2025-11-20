「遊戲鬼才」驚爆無法來台頒金馬 親筆寫信說原因

日本「遊戲鬼才」小島秀夫親筆致歉，表示自己得A型流感無法參加金馬獎。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮即將在本週末登場，有「遊戲鬼才」之稱的小島秀夫，也受邀舉辦大師講座並擔任金馬獎頒獎嘉賓，沒想到小島秀夫突然宣布自己得了A型流感，沒辦法出席金馬獎了， 讓許多粉絲感到相當惋惜。

金馬影展邀請以《潛龍諜影》、《死亡擱淺》系列遊戲聞名全球的遊戲製作人小島秀夫來台，今（20）小島秀夫以親筆信向台灣粉絲致歉，他表示：「原本非常期待明天起在台北金馬影展與粉絲們見面，但我今早出現發燒症狀，經醫院檢查後，被確診為A型流感。即使我已經接種疫苗並多加留意，仍然無法避免感染，因此我無法進行海外旅行，也不得不放棄前往台北金馬影展及參加頒獎典禮。」

小島秀夫進一步透露：「昨晚我才重新觀賞了原本預計進行映後座談的《衝鋒飛車隊》，所以我本人也感到非常遺憾。」這次影展特別在活動期間安排放映他心目中五部「有史以來最愛的電影」，並以滿滿的誠意規劃相關活動，對此小島秀夫非常在意，並指出「我對金馬節目組的各位，以及期待見面的粉絲們深感抱歉。」

最後，小島秀夫說道：「這次無法實現，但我承諾未來一定會找一個合適的時間親自前往，把這次沒能做到的事補上。」

小島秀夫以書信方式說明自己無法參加第62屆金馬獎的原因。（翻攝自X）

