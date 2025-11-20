自由電子報
娛樂 最新消息

翁鈺鈞突破尺度短裙熱舞 康康大讚：難得露美腿

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》最新一集找來「R&B 歌后」秀蘭瑪雅登場，一開口就以經典情歌〈多情多怨嘆〉震撼全場。康康稱讚她是「前無古人後無來者」，同時也點出她連續11次入圍金曲獎卻都槓龜的紀錄。許志豪好奇詢問心情，秀蘭瑪雅笑說，第九次入圍本以為能得獎，結果落空；第十次大家安慰她「十全十美」，仍然槓龜；第十一次更有人鼓勵說「國父革命十一回才成功」，但她依舊無緣金曲，「都革命成功了，我還是沒得獎！」現場笑聲不斷，也佩服她的坦然。

金曲獎連續槓龜11次的秀蘭瑪雅自嘲「國父革命都成功了」。（中視提供）金曲獎連續槓龜11次的秀蘭瑪雅自嘲「國父革命都成功了」。（中視提供）

節目中還有不少爆笑橋段，吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉時，本應由合音老師以「啊」增添氛圍，結果陳隨意、陳孟賢突然湊熱鬧亂入和音，還加上誇張的「嗯」、「啊」，康康見狀急出面制止：「再鬧會笑場要重錄！」吳申梅乾脆讓陳孟賢正式加入，沒想到他邊唱邊嬌扭腰肢發騷，讓許志豪忍不住吐槽「和音為什麼要扭？」陳孟賢則神回「這樣才到位！」笑翻眾人。

李子森（左）與杜忻恬唱茄子蛋的歌。（中視提供）李子森（左）與杜忻恬唱茄子蛋的歌。（中視提供）

李子森演唱〈你怎捨得我難過〉時，更被秀蘭瑪雅形容「像王子唱情歌」，稱他就像大學學長彈吉他唱歌那種讓學妹尖叫的存在。

翁鈺鈞（左）難得穿短裙又秀舞技，令康康驚豔。（中視提供）翁鈺鈞（左）難得穿短裙又秀舞技，令康康驚豔。（中視提供）

歌手們為了呈現亮點也下足功夫。翁鈺鈞、陳怡婷挑戰江蕙〈我愛你〉，特別加入舞蹈，翁鈺鈞更罕見穿短裙熱舞，讓康康眼睛一亮：「她每次來都穿長裙，很少露腿。」更虧她「跟你跳比較害羞，跟四個帥哥舞群跳超自然。」陳隨意立刻補槍：「而且還笑很燦爛喔！」此外，郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳挑戰阿妹〈一想到你呀〉，高音由吳美琳直接Solo飆上去，邊唱邊跳火力全開，震撼全場。許志豪看得入迷：「那高音真的很高，年輕就是有差！」

郭婷筠（左起）、吳美琳、蘇宥蓉詮釋〈一想到你呀〉，高音時由吳美琳Solo飆嗓，震撼全場。（中視提供）郭婷筠（左起）、吳美琳、蘇宥蓉詮釋〈一想到你呀〉，高音時由吳美琳Solo飆嗓，震撼全場。（中視提供）

