自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊麗音評審當成參賽者！說不停被抓包 舜哥吐槽來騙錢

左起許效舜、Sandy、楊麗音、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩節目內容。（公視台語台提供）左起許效舜、Sandy、楊麗音、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩節目內容。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語脫口秀選秀節目《Talk Talk秀台語》第二季即將迎來最終賽，由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審團則由「台語大師」許效舜領軍，黃豪平加入陣容。本週五（21）節目邀請資深女演員楊麗音擔任特別評審，她「人人好」的性格在評分標準上展露無遺，讓覺得遭到「背叛」的許效舜忍不住吐槽：「好人都給你當就好。」

楊麗音擔任《Talk Talk秀台語2》評審搞背叛，許效舜忍不住狂吐槽。（公視台語台提供）楊麗音擔任《Talk Talk秀台語2》評審搞背叛，許效舜忍不住狂吐槽。（公視台語台提供）

演藝資歷超過40年的楊麗音，一登場便緊張到站錯位置，好友許效舜立刻提醒她站回正確位置。她以挑選新鮮魚貨為例，分享本週主題「用心顛倒氣惱心」，講得太過投入後才突然意識到自己不是參賽者，而是評審，瞬間露出慌張神情，立刻又被許效舜笑虧：「你是來騙錢的嗎？」從互動中不難看出她對節目的重視與緊張。

余思達結婚3年未生子原因曝光，老婆驚吐「他有問題！」。（公視台語台提供）余思達結婚3年未生子原因曝光，老婆驚吐「他有問題！」。（公視台語台提供）

參賽的余思達則以自身經驗分享「切心」時刻。他回憶求學時期曾遭同儕背叛，但如今都已看開；真正讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔。他笑說老婆是外省人、台語不夠輾轉，有次兩人返老家與親友團聚，親友追問何時懷孕，沒想到老婆竟脫口而出：「他有問題！」一句話讓現場瞬間安靜。

迎來第二季最終賽，本集勝出的選手將與第一季強者進行激烈PK。緊繃的賽制讓選手們狀況頻出，「總鋪師歌王」陳隨意光自我介紹就花了1分多鐘，謝金晶更因緊張卡詞口誤，臨場狀況增加比賽張力，氣氛一觸即發。

《Talk Talk秀台語》關鍵賽事太緊張，選手狀況頻出。（公視台語台提供）《Talk Talk秀台語》關鍵賽事太緊張，選手狀況頻出。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》是台灣首個全台語站立式喜劇選秀節目，第二季由浩子與 Sandy 搭檔主持，評審團由許效舜、黃豪平與每集不同的重量級嘉賓組成，致力挖掘台語脫口秀新星。本週五由楊麗音擔任評審，參賽選手包含逸祥、謝金晶、余思達、李承展、呂文婉、曾偉旻、鄂森培、陳隨意，帶來多元的台語喜劇演出。節目自9月26日起，每週五晚上8點於公視台語台及官方 YouTube 播出，晚間9點於DAY DAY台語台YouTube首播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中