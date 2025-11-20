楊麗音評審當成參賽者！說不停被抓包 舜哥吐槽來騙錢

左起許效舜、Sandy、楊麗音、黃豪平、浩子為本週五《Talk Talk秀台語》帶來笑聲不斷的精彩節目內容。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語脫口秀選秀節目《Talk Talk秀台語》第二季即將迎來最終賽，由浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審團則由「台語大師」許效舜領軍，黃豪平加入陣容。本週五（21）節目邀請資深女演員楊麗音擔任特別評審，她「人人好」的性格在評分標準上展露無遺，讓覺得遭到「背叛」的許效舜忍不住吐槽：「好人都給你當就好。」

楊麗音擔任《Talk Talk秀台語2》評審搞背叛，許效舜忍不住狂吐槽。（公視台語台提供）

演藝資歷超過40年的楊麗音，一登場便緊張到站錯位置，好友許效舜立刻提醒她站回正確位置。她以挑選新鮮魚貨為例，分享本週主題「用心顛倒氣惱心」，講得太過投入後才突然意識到自己不是參賽者，而是評審，瞬間露出慌張神情，立刻又被許效舜笑虧：「你是來騙錢的嗎？」從互動中不難看出她對節目的重視與緊張。

余思達結婚3年未生子原因曝光，老婆驚吐「他有問題！」。（公視台語台提供）

參賽的余思達則以自身經驗分享「切心」時刻。他回憶求學時期曾遭同儕背叛，但如今都已看開；真正讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔。他笑說老婆是外省人、台語不夠輾轉，有次兩人返老家與親友團聚，親友追問何時懷孕，沒想到老婆竟脫口而出：「他有問題！」一句話讓現場瞬間安靜。

迎來第二季最終賽，本集勝出的選手將與第一季強者進行激烈PK。緊繃的賽制讓選手們狀況頻出，「總鋪師歌王」陳隨意光自我介紹就花了1分多鐘，謝金晶更因緊張卡詞口誤，臨場狀況增加比賽張力，氣氛一觸即發。

《Talk Talk秀台語》關鍵賽事太緊張，選手狀況頻出。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》是台灣首個全台語站立式喜劇選秀節目，第二季由浩子與 Sandy 搭檔主持，評審團由許效舜、黃豪平與每集不同的重量級嘉賓組成，致力挖掘台語脫口秀新星。本週五由楊麗音擔任評審，參賽選手包含逸祥、謝金晶、余思達、李承展、呂文婉、曾偉旻、鄂森培、陳隨意，帶來多元的台語喜劇演出。節目自9月26日起，每週五晚上8點於公視台語台及官方 YouTube 播出，晚間9點於DAY DAY台語台YouTube首播。

