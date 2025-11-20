自由電子報
娛樂 亞洲

72歲曾志偉傳被炒魷魚？ 6字妙回化解尷尬

外傳TVB有意拔掉曾志偉總經理位置。（香港星島日報）外傳TVB有意拔掉曾志偉總經理位置。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕72歲港星曾志偉擔任香港TVB電視台總經理4年，沒想到曾志偉在《萬千星輝賀台慶2025》直播結束過後，被大批港媒團團圍住，詢問外界盛傳他在11月底、完成台慶典禮後就會被拔掉總經理職務，曾志偉面對媒體詢問，斬釘截鐵表示自己仍會繼續擔任總經理一職，更說自己正做著呢。面對媒體不斷追問，曾志偉也巧妙回答：「總有一天不做」，然後立刻接著說「但不是今天」。

曾志偉本人否認要卸下TVB總經理職務。（香港星島日報）曾志偉本人否認要卸下TVB總經理職務。（香港星島日報）

昨（19）日台慶典禮結束後，被問及11月之後是否會仍留任TVB總經理一職？曾志偉笑著說：「繼續，為什麼不繼續？我正做著呢。」被問到這個月還是會繼續當總經理？曾志偉非常有耐心地回答：「都是繼續做」、「暫時未炒魷魚都是這個職位」、「總有一天不做，但不是今天」。

曾志偉也澄清暫時沒有離開TVB的計畫，他於2021年擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及生活資訊節目，半年後升任總經理，並推動一系列重大改革、成功促成TVB與香港四大唱片公司破冰，解決版權爭議，解除TVB對歌手的封殺令。但目前短影音與串流平來強勢來襲，電視台並非娛樂唯一主流，導致收視率與廣告雙雙下滑，成為曾志偉面臨的最大考驗。

