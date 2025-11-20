自由電子報
娛樂 最新消息

作家H邀「生母」討伐呂秋遠 闖進醫美診所直播苦主無奈

呂秋遠（右）捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）呂秋遠（右）捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）

〔記者馮亦寧／台北報導〕林沄蓁與律師呂秋遠先前因兩人有了孩子引發熱烈爭議，日前她上作家「H」陳鴻儀直播時，否認自己勾引呂秋遠，更痛訴自己前一段婚姻遭受家暴的痛苦往事，這也是林沄蓁在事件發生後首度亮相，沒想到兩人「合體初登場」的直播竟然是在某醫美診所，更誇張的是，診所醫師並未答應兩人可以在診所開直播，如今苦主醫師發文。

作家H與林沄蓁開直播大肆討伐呂秋遠，但兩人直播的場所卻是在某醫美診所，而且醫美診所根本沒同意兩人在地盤上直播，兩人是無預警在下班時間內，直接入內開直播，苦主只能搖頭說：超扯、超扯、超扯。

作家H經常無預警就跑進王姿允醫美診所。（翻攝自臉書）作家H經常無預警就跑進王姿允醫美診所。（翻攝自臉書）

作家H今（20）發文表示「王醫師正氣凜然，當初說要做單親平台，和林律師（林沄蓁）連絡上高興的和我說可以找林律師來分享。結果？就因為我幫林律師直播，隔天一來，就只是因為用了辦公室空間，所有人嘴臉都變了？」作家H更抱怨，「當下王醫師的反應，不是怪我使用辦公室噎，妳說的是：如果是我來處理，就不會讓畫面聲音那麼糟，什麼blabla的，你（妳）表現出的是，你（妳）恨不得是妳在主導那場直播噎……」。

對於作家H和林沄蓁進入診所開直播的醫師王姿允發文證實，當時作家H和林沄蓁的確在下班時間未經告知即許可，就在他的診所私人辦公室直播，王姿允事後也詢問為什麼會發生這種事？沒想到得到的答案竟然是：「辦公室網路比較好」令她相當傻眼，直呼：「這算什麼正當理由？公司是可以這樣公器私用的嗎？」

王姿允委婉表示作家H無預警跑進診所直播，她擔心的不是財務損失，而是擔心診所被捲入爭議。（翻攝自臉書）王姿允委婉表示作家H無預警跑進診所直播，她擔心的不是財務損失，而是擔心診所被捲入爭議。（翻攝自臉書）

王姿允承認事後她忍著沒嚴厲斥責，只表示覺得收音不好、背景也不看，倉促準備的直播其實是害了林沄蓁，不過，王姿允無奈說，這種事不只發生過一次，作家H屢次未知會就找她不認識的人，在非上班時間進入診所談私事，有幾次還是「神隊友」休診時到辦公室拿東西碰巧看見，當場嚇了一大跳。

王姿允指出，當初作家H表示自己作息與其他人不同，經常會晚上才待在公司，所以王姿允才給了他鑰匙，沒想到作家H卻公私不分，甚至造成診所同仁困擾。王姿允表示，其實自己擔心的不是財物損失，而是這樣會讓診所捲入不該參與的爭議中。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

