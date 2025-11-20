自由電子報
娛樂 最新消息

振永回春想再當歌手！接演《回到20歲》坦言忐忑「怕被比較」

〔記者傅茗渝／台北報導〕改編自同名經典電影的韓劇《回到20歲》，明（21日）起將在中天娛樂台登場，由「實力派男星」振永、被稱作「小宋慧喬」的《黑暗榮耀》演員鄭知蘇，以及「國民媽媽」金海淑領銜主演。劇情描述七旬老奶奶「吳末順」意外搭上一台神祕計程車，竟回春成為20歲少女「吳杜莉」，不但重新拾起年輕時的歌手夢，更遇上音樂製作人「丹尼爾」，重溫沉寂五十年的怦然心動。原著電影當年在韓國票房亮眼，之後也被越南、日本、泰國等國翻拍，此次韓版以電視劇形式重現，除了保留經典橋段，也加入更多戲劇元素，包括偶像圈秘辛、一人分飾兩角等設定。

振永時隔十年接拍《回到20歲》，當男主角心情很忐忑。（中天電視提供）振永時隔十年接拍《回到20歲》，當男主角心情很忐忑。（中天電視提供）

出身偶像男團B1A4的振永，近年成功轉型為演員，挑戰多種類型作品。其實他早在十年前就參演過《回到20歲》電影版，當時飾演的正是奶奶「吳末順」的孫子，如今卻在同名劇集中擔綱男主角，成為奶奶回春後的戀愛對象。他坦言再次接演同系列作品十分特別，也說：「同時也覺得時光過得好快，認為電視劇詮釋出電影沒拍出的細節。」談到接演時的心情，他也不掩猶豫：「我知道自己會被拿來和別人比較，所以很忐忑。」但最終仍決定接受挑戰。被問到若能回到20歲最想做什麼，他毫不遲疑：「因為真的很想當歌手，無法忘記自己一步一步努力過來的那份喜悅感。」

鄭知蘇在劇中飾演外貌20歲、靈魂卻是70歲的「吳杜莉」。（中天電視提供）鄭知蘇在劇中飾演外貌20歲、靈魂卻是70歲的「吳杜莉」。（中天電視提供）

戲中振永與鄭知蘇飾演外貌20歲、內心卻是70歲的吳杜莉有感情戲，他直說演起來難度極高：「一開始真的很難，因為她（吳杜莉）的臉看起來就是知蘇的年紀，但實際上她不是那個年紀。後來我決定裝作完全不認識她，我覺得如果我一直想著這些，演起來就太難了，所以我盡量不去想。」鄭知蘇也坦言角色設定讓她壓力不小，尤其拍吻戲時更「對於劇中要呈現親親還是接吻苦惱了很久，最後更拍了很多種版本」，她也笑說兩人的吻戲「不像以往愛情劇有男女主角間的化學效應」。

「小宋慧喬」鄭知蘇成20歲外表的七旬阿嬤，與振永熱吻坦言有障礙。（中天電視提供）「小宋慧喬」鄭知蘇成20歲外表的七旬阿嬤，與振永熱吻坦言有障礙。（中天電視提供）

《回到20歲》中，鄭知蘇要詮釋「外表年輕、靈魂老成」的角色，對戲的又是大前輩金海淑，讓她緊張不已。她感激地說，金海淑不但主動照顧後輩，「金海淑前輩給我滿滿的鼓勵，還主動給我聯絡方式，並且說『有需要可以打給我』，兩人一起吃飯時，前輩也分享很多小祕訣」，讓她十分感動。金海淑談到鄭知蘇時也幽默回應，「演技固然重要，但我覺得外表也很重要。當初聽說鄭知蘇要演我的角色時，我覺得我們倆在契合度上可能不太搭，我覺得鄭知蘇太漂亮了，反而會成為這部劇的障礙」，大方稱讚後輩。

金海淑飾演七旬奶奶「吳末順」，角色意外回春展開新人生。（中天電視提供）金海淑飾演七旬奶奶「吳末順」，角色意外回春展開新人生。（中天電視提供）

