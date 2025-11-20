胡彥斌爆熱戀！忘情激吻「小16歲AI女神」 海邊親密互動全被拍

胡彥斌遭直擊在馬爾地夫忘情激吻「AI女神」易夢玲。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲胡彥斌爆出新戀情！他近日在馬爾地夫與一名年輕女子甜蜜出遊被直擊，不僅貼身自拍還當眾擁抱熱吻。然而，女方身分被起底是擁有「最美校花」、「AI女神」封號的女星易夢玲，2人如情侶般的互動畫面曝光後，胡彥斌昔日與鄭爽高話題的戀史再度被翻出引爆討論。

目擊者透露，胡彥斌與小16歲的易夢玲在馬爾地夫形影不離，不僅在海邊甜蜜擁抱、忘情激吻，舉止親密猶如熱戀情侶，他開心以手機記錄浪漫片刻，卻同時也被網友給拍下。事實上，易夢玲2020年曾認愛歌手馬思唯，2023年參加真人秀《怦然心動20歲》第3季，今年則客串古裝劇《萬古最強宗》與時裝劇《美人余》，外貌精緻被封為「最美校花」、「AI女神」。

請繼續往下閱讀...

回顧胡彥斌向來備受關注的情史，最知名的一段莫過於2015年與小9歲女星鄭爽交往，當時他曾在微博公開2人擁吻影片坦承戀情，不過這段關係僅維持1個月便告吹。其後，胡彥斌多次被拍到身邊有女子相伴，甚至被鄭爽父親狠酸「花心大蘿蔔」，如今與26歲易夢玲在馬爾地夫激吻曝光，也讓外界再度熱議他的感情動向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法