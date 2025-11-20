自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡彥斌爆熱戀！忘情激吻「小16歲AI女神」 海邊親密互動全被拍

胡彥斌遭直擊在馬爾地夫忘情激吻「AI女神」易夢玲。（組合照，翻攝自微博）胡彥斌遭直擊在馬爾地夫忘情激吻「AI女神」易夢玲。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲胡彥斌爆出新戀情！他近日在馬爾地夫與一名年輕女子甜蜜出遊被直擊，不僅貼身自拍還當眾擁抱熱吻。然而，女方身分被起底是擁有「最美校花」、「AI女神」封號的女星易夢玲，2人如情侶般的互動畫面曝光後，胡彥斌昔日與鄭爽高話題的戀史再度被翻出引爆討論。

目擊者透露，胡彥斌與小16歲的易夢玲在馬爾地夫形影不離，不僅在海邊甜蜜擁抱、忘情激吻，舉止親密猶如熱戀情侶，他開心以手機記錄浪漫片刻，卻同時也被網友給拍下。事實上，易夢玲2020年曾認愛歌手馬思唯，2023年參加真人秀《怦然心動20歲》第3季，今年則客串古裝劇《萬古最強宗》與時裝劇《美人余》，外貌精緻被封為「最美校花」、「AI女神」。

回顧胡彥斌向來備受關注的情史，最知名的一段莫過於2015年與小9歲女星鄭爽交往，當時他曾在微博公開2人擁吻影片坦承戀情，不過這段關係僅維持1個月便告吹。其後，胡彥斌多次被拍到身邊有女子相伴，甚至被鄭爽父親狠酸「花心大蘿蔔」，如今與26歲易夢玲在馬爾地夫激吻曝光，也讓外界再度熱議他的感情動向。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中