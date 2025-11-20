自由電子報
娛樂 最新消息

賓賓哥不忍了！怒揭與校方對話紀錄「老師明明知道要直播」

賓賓哥受邀至一所學校演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）賓賓哥受邀至一所學校演講，卻在未經同意情況下直播學生畫面，引發校方不滿。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「賓賓哥」昨受邀到台中市一所國中演講，卻在未經同意的情況下直播學生畫面，引發校方強烈不滿。而他稍早又站出來還原真相，表示事件發生前，他與該校老師早已透過LINE溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題！還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播。」有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。

然而事到如今，賓賓哥卻成了被推入輿論風暴的替罪羊。他之所以未第一時間公開對話內容，是出於善意，希望保護那位溝通過程始終禮貌的老師，他也有盡到保護學生的職責。但近日公司電話被抗議聲瘋狂灌爆，賓賓哥與團隊承受莫須有的指責，名譽受到嚴重傷害。

賓賓哥認為這場誤會本不該由他承擔，既然邀請者是學校老師，校方更在活動當下全程知情，如今卻將責任全推向外部來賓，只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。

