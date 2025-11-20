告五人前進偏鄉全說了 「北漂」追夢不是唯一選擇

〔記者張釔泠／台北報導〕由高雄流行音樂中心主辦的「高流系：LOVE & MUSIC青春校園誌」今年進入第五屆，自9月起陸續走入三民家商、小港高中、那瑪夏國中、道明中學等學校，邀請王ADEN、PIZZALI、魏嘉瑩、告五人、麋先生等新生代創作人，與學生近距離分享生命故事、創作歷程，也帶來精彩的現場演出。

麋先生聖皓走入觀眾席。（高雄流行音樂中心提供）

高流持續以「高流系：青春校園誌」活動推動音樂教育平權、前進偏鄉，繼往年走入六龜高中、甲仙國中後，今年獲超人氣天團告五人支持，深入那瑪夏國中。11月5日活動現場聚集那瑪夏國中及民權國小師生共130名，現場同學們以自製手幅應援，熱情程度超乎團員想像。



告五人力挺「青春校園誌」。（高雄流行音樂中心提供）

面對青春期學生，告五人提醒勇敢追夢的同時也要懂得保護自己，並表示：「如果對音樂有興趣，不一定要往台北，高雄也有很多機會，不論在哪個地方都有無限可能。」受學生熱情感染，告五人即興開放點歌，加碼演唱《在這座城市遺失了你》與《好不容易》，展現深厚的現場功力。

那瑪夏國中及民權國小師生熱情迎接告五人。（高雄流行音樂中心提供）

麋先生在「馬戲團運動CircUs」世界巡演中抽空回到母校道明中學，重新站上學生時期演出的舞台，如回到音樂起點，他們笑稱「比萬人演唱會還緊張」。鼓手逸凡建議想進入流行音樂產業的學生，可從多參與比賽、累積經驗開始；主唱聖皓則強調不論外界聲音為何，「你跟自己說什麼最重要！」團員更不時走入人群答題、演唱、簽名、自拍，引發尖叫連連，全場跟唱聲不斷。

麋先生回到母校演出。（高雄流行音樂中心提供）

「小魏」魏嘉瑩首次踏進小港高中，她回憶出道前曾同時兼四份工作，將生活的挫折化為創作養分，鼓勵學生「喜歡就去做，勇敢做自己」。三民家商場次王ADEN與新生代饒舌歌手PIZZALI擔綱，他們各自分享自學生時期參加社團及自學做音樂的過程，鼓勵同學善用高中時光累積專長，並以自身經驗勉勵學生：「有夢想就要去追，永遠不要放棄！」

