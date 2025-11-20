自由電子報
娛樂 最新消息

遭影射助家寧打壓Andy 炎亞綸40歲生日吐心聲：我問心無愧

炎亞綸在生日當拋長文，談及近期遭莫名牽連的心境。（翻攝自IG）炎亞綸在生日當拋長文，談及近期遭莫名牽連的心境。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星炎亞綸今（20日）迎來40歲生日，他一早回顧過去一年面臨的負面聲音與莫名牽連，直言「禍不單行」，更透露自己已從過去的逢戰必回，轉為選擇沉默，用「問心無愧」面對外界。這番感慨也引起討論，被認為疑似回應日前遭影射捲入家寧、Andy之間的公關風波。

炎亞綸表示這一年經歷了許多突如其來、與他無端扯上的事件，他感謝失去與得到帶給他的成長，也感謝在他困難時期仍願意伸手相助的朋友。面對近期的各種猜測，他強調自己已不想再像過去那樣「唇槍舌戰、劍拔弩張」，選擇不解釋、不辯駁，也許會因此被誤會，但他已經放下，「只要相信我的人相信，其他的都是多餘。」

炎亞綸迎接40歲生日，發文感嘆過去一年風波不斷。（翻攝自IG）炎亞綸迎接40歲生日，發文感嘆過去一年風波不斷。（翻攝自IG）

網紅Andy先前拍片指出，家寧背後疑似有一名「台灣知名、擁有多項副業」的男星協助處理公關危機，甚至暗示對方試圖以不實訊息打擊他。線索曝光後，網路議論紛紛，部分網友將矛頭指向炎亞綸，加上他曾在節目上談過「擅長公關危機處理」，讓猜測更加發酵。

然而被影射後，炎亞綸始終未正面回應，態度與以往快速澄清的性格不同。如今他在生日文中僅以「莫名牽連」帶過，讓人不免猜測是否是間接喊冤。他表示會繼續鍛鍊心性，「泰山崩於前也不改色」，相信自己對大多數人始終保持善意，「因此我問心無愧。」炎亞綸最後表示：「心裡的平靜，是送給自己的生日禮物」，並以一句「I still love the world」為他的40歲揭開新篇章。

