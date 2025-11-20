自由電子報
娛樂 日韓

今年第3起！柾國遭50歲女粉闖家未遂 「再來讓你坐牢」警告竟被踐踏

〔記者邱奕欽／台北報導〕「BTS」防彈少年團柾國再度遭私生飯威脅！一名50多歲日本女粉本月連續3天企圖闖入他住處，韓國警方已展開「住處侵入未遂」內偵，這已是他今年第3度遭陌生女子試圖入侵住家。事實上，柾國先前就曾透過直播警告私生飯「再來我會讓你坐牢」，如今事件再度重演，粉絲們也壓不住怒火與擔憂。

警方指出，這名50多歲的日本女子A某於本月12日至14日期間，多次按壓柾國家中玄關電子鎖按鍵，疑似試圖破解密碼闖入。檢舉於14日正式受理後，警方立即介入，並以「住處侵入未遂」方向調查，目前仍未確認該名A某是否已離境。消息曝光後，引發大批粉絲震驚，直呼「根本無視法律」。

柾國再度遭私生飯騷擾。（翻攝自臉書）柾國再度遭私生飯騷擾。（翻攝自臉書）

事實上，柾國的住家今年已多次遭陌生女性闖入。今年8月，一名40多歲韓國女子擅闖他家停車場遭逮捕；6月則有一名30多歲中國女子在他退伍當天，多次嘗試輸入玄關密碼，被依未遂裁量不起訴。短短數月連3起入侵未遂事件，讓柾國的居住安全屢屢受到威脅，也讓粉絲疲於奔命向外界求救。

對於這些瘋狂私生行為，柾國曾在9月直播中罕見動怒，透露自己透過監視器目擊全程，甚至看到闖入者在警察抵達時慌張逃跑，他當時嚴厲斥責「再來我家，我會把你關起來。」如今警告卻被踐踏，粉絲要求警方與相關單位加強保護，呼籲私生飯立即停止危險行為，避免造成不可挽回的後果。

