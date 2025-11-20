小虎隊復出洩端倪 紀念成軍35年震撼合體曝光喜訊

小虎隊35週年黑膠典藏套組重磅登場。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕90年代偶像神話小虎隊將於11月21日開放預購首套黑膠收藏組，紀念成軍超過35年的歷程。這些年來許多歌迷不斷敲碗，期待他們能夠重返舞台開唱，對此小虎隊前經紀人苗秀麗表示，目前仍在積極促成，期盼未來能再讓三人並肩站上舞台，帶給歌迷期待已久的重逢時刻。

這套《小虎隊 35＋ 典藏黑膠套組》以復刻珍稀音樂與影像資料為核心，希望讓歌迷得以重新聆聽80、90年代的青春聲音，也為華語樂壇留下重要的歷史紀錄。在開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權的共同努力奔走下，《小虎隊 35＋典藏黑膠套組》終於得以在出道30年後問世，為樂迷帶來別具意義的收藏級作品。

小虎隊的起源追溯至80年代華視節目《青春爭霸戰》。當時節目中已有三位女生組成的「小貓隊」，團隊希望在改版為《青春大對抗》後，以兩隊對抗方式呈現青春活力，因此在全台展開大規模徵選，吸引三、四千名學生報名。最終由前經紀人苗秀麗與張小燕從眾多候選者中選出吳奇隆、陳志朋，而年僅15歲，剛從初中畢業的蘇有朋被質疑年紀太小，卻讓綜藝教母張小燕一眼相中深具潛能力保入隊，三位少年從此組成了影響華語樂團數十載的「小虎隊」。

當時的經紀人苗秀麗透露，三人背景與個性截然不同，而這些差異恰恰成為他們的魅力來源。蘇有朋在加入前幾乎沒有舞蹈經驗，甚至連KTV都沒去過，但對舞台有著單純的熱情。吳奇隆與陳志朋則為了錄影與排練，經常在課後往返台中與台北，來回奔波成為他們共同的日常。

偶像神話小虎隊有望再次合體。（華納音樂提供）

真正引爆小虎隊知名度的，則是那場震動全台的「萬人簽名會」。因電視節目的曝光不到幾個月，當時唱片公司尚在觀望是否推出專輯，節目團隊決定在連假期間於舉辦大型活動做為人氣測試。未料當天清晨會場已聚集大批歌迷，簽名活動開始不到10分鐘，便因粉絲推擠導致秩序失控，最終僅簽出不到200張簽名就被迫中止。三位成員在工作人員護送下撤離，而現場影像經媒體大量播送後，小虎隊隔日登上各家新聞版面頭條，吳奇隆、陳志朋、蘇有朋正式成為全民偶像。

簽名會後，唱片公司立刻決定製作專輯，同時因無法讓所有歌迷親自到台北簽名，小虎隊在節目上宣布展開北中南巡迴「貨櫃演唱會」。團隊將貨櫃車改裝成移動舞台，於每週六、週日巡迴，造訪各縣市甚至花蓮、台東等地，吸引成千上萬歌迷前往。

多年後，小虎隊在大型晚會的合體演出再次掀起跨世代熱潮，無論是當年一路陪著他們成長的歌迷，或是較年輕的觀眾，都在節目播出後於社群引發大量討論，或展現小虎隊至今依然具備的強大號召力。

團隊近來在其後持續與三位成員溝通再合體的可能性；儘管牽涉多方協商與時間安排，但相關討論從未中斷，令人期待。

小虎隊搶先發行黑膠作品，或《小虎隊35＋典藏黑膠套組》11月21號全面開放預購，預計於2026年3月6日推出，共收錄小虎隊9張經典專輯與1張特別紀念盤，並以2025 REMASTERED母帶音源呈現更貼近原始錄音的細緻聽感。

