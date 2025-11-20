邁邁市長懂玩！高雄捷運被TWICE占領「全線進站廣播」

高雄捷運中央公園捷運站1號出口染成藍色，迎接TWICE週末在台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團「TWICE」《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會將於本週末22日在高雄世運主場館登場，高雄市長陳其邁今（20）早在臉書拋出驚喜彩蛋，整條高雄捷運都將響起TWICE的進站廣播，引來網友瘋狂點讚！

TWICE的獻聲廣播今（20）起到23日，連續4天接力播送，範圍遍及高雄捷運全線；有上班族ONCE（粉絲名）直呼：「早上被子瑜叫起床，我願意」、「捷運變成演唱會前菜」，也有網友直呼「高雄直接升級成 K-POP 友好城市！」

陳其邁也幽默貼文問ONCE：「上班上課的路上，有聽到 TWICE 陪你通勤嗎？」貼文瞬間吸引大批粉絲湧入留言刷愛心，也有人瘋喊：「這才是懂粉絲的城市市長！」

TWICE將於週末開唱，開心和粉絲共度難忘夜晚。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE高雄場倒數兩天，全台ONCE紛紛湧入準備朝聖，高雄各大飯店、商圈也陸續祭出TWICE應援活動；高雄連年引進 K-POP 巨星，包括 BLACKPINK、KT POP拼盤演唱，如今再加上 TWICE，讓粉絲大讚：「演唱會聖地就是高雄。」

TWICE高雄演唱會必知資訊

《THIS IS FOR》IN KAOHSIUNG

地點：高雄世運主場館

? 日期：2025.11.22 - 11.23

? 捷運應援時間：11.20 - 11.23，全線播放

