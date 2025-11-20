自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邁邁市長懂玩！高雄捷運被TWICE占領「全線進站廣播」

高雄捷運中央公園捷運站1號出口染成藍色，迎接TWICE週末在台開唱。（Live Nation Taiwan提供）高雄捷運中央公園捷運站1號出口染成藍色，迎接TWICE週末在台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團「TWICE」《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會將於本週末22日在高雄世運主場館登場，高雄市長陳其邁今（20）早在臉書拋出驚喜彩蛋，整條高雄捷運都將響起TWICE的進站廣播，引來網友瘋狂點讚！

TWICE的獻聲廣播今（20）起到23日，連續4天接力播送，範圍遍及高雄捷運全線；有上班族ONCE（粉絲名）直呼：「早上被子瑜叫起床，我願意」、「捷運變成演唱會前菜」，也有網友直呼「高雄直接升級成 K-POP 友好城市！」

陳其邁也幽默貼文問ONCE：「上班上課的路上，有聽到 TWICE 陪你通勤嗎？」貼文瞬間吸引大批粉絲湧入留言刷愛心，也有人瘋喊：「這才是懂粉絲的城市市長！」

TWICE將於週末開唱，開心和粉絲共度難忘夜晚。（Live Nation Taiwan提供）TWICE將於週末開唱，開心和粉絲共度難忘夜晚。（Live Nation Taiwan提供）

TWICE高雄場倒數兩天，全台ONCE紛紛湧入準備朝聖，高雄各大飯店、商圈也陸續祭出TWICE應援活動；高雄連年引進 K-POP 巨星，包括 BLACKPINK、KT POP拼盤演唱，如今再加上 TWICE，讓粉絲大讚：「演唱會聖地就是高雄。」

TWICE高雄演唱會必知資訊

《THIS IS FOR》IN KAOHSIUNG

地點：高雄世運主場館

? 日期：2025.11.22 - 11.23

? 捷運應援時間：11.20 - 11.23，全線播放

https://www.facebook.com/share/r/1BhoZotNVM/

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中