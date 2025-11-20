自由電子報
狂接40場演出！創作男星看齊伍佰「不開口」台下搶唱

〔記者張釔泠／台北報導〕自選秀節目出道的創作新人王郭家瑋宣布加盟索尼音樂。今年對他而言，可說是收穫滿滿的關鍵之年。年初以《過了幾天》強勢出擊，不僅勇奪KKBOX年度累積榜佳績，更以超過3500萬串流點擊寫下個人里程碑，歌曲更登上全台KTV冠軍，成為年度最洗腦、最具傳唱度的情歌之一。

五月，他再以全新單曲《轉呀轉不停》橫掃台灣、星馬市場，六月馬不停蹄前往馬來西亞展開宣傳，歌曲在當地電台與社群掀起一波翻唱熱潮。七月受邀登上馬來西亞電台988檳城台慶演出，在大型舞台上展現創作新人的現場爆發力。十月，他首次於新加坡舉辦個人LIVE HOUSE演出。

除了海外市場全面延伸，郭家瑋在台灣的校園與商演亦是邀約不斷，全年跑遍各大校園超過40場，成為年輕族群最喜愛的創作歌手之一。每次校園演出，他最享受的莫過於與台下同學合唱《轉呀轉不停》的互動時刻，總笑說：「希望能像伍佰老師一樣，把歌交給台下大合唱，那是一種最純粹的音樂感動。」

郭家瑋於2025年11月正式加入索尼音樂大家庭，加盟後的首波計畫也同步曝光：郭家瑋將於年底推出全新作品，以及2026年全新音樂專輯已正式啟動，並宣布由金曲製作人張簡君偉擔任製作統籌，預計帶給歌迷更成熟、更立體的多面向音樂風格。

郭家瑋表示：「能夠加入索尼音樂是很大的榮幸，也是一個全新的階段。期待用更好的作品回報歌迷，也期待和更多音樂人合作，把心裡的故事寫成更多歌。」而他在本周日（11/23）於高雄的洛克音樂藝文展演空間舉辦「過了幾天 又 過了幾年」音樂唱聊會。購票洽：https://www.indievox.com/activity/detail/25_iv03754c8

