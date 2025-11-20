莫允雯為救女「逆天改命」 看女兒受苦「心瞬間碎掉」

莫允雯（左）在《黑白盒子》首次飾演母親，與飾演女兒的葇拉對戲時自然萌生母愛。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕莫允雯在LINE TV影集《黑盒子》飾演單親媽媽，劇中女兒許葇拉因罹患怪病全身器官退化，她選擇包下整座遊樂園替女兒圓夢，最後更動用黑盒子的力量，讓女兒的生命停留在最幸福的瞬間。

莫允雯在《黑白盒子》扮演日本1950年代日本女性，挑戰全日文台詞。（LINE TV提供）

莫允雯在《黑白盒子》野人特殊妝耗時4小時。（LINE TV提供）

雖是首次詮釋母親角色，但莫允雯與葇拉對戲時自然生出濃厚情感。她說：「看到她坐在輪椅上就覺得好心疼。身為媽媽，看著女兒被病毒折磨卻無能為力的感覺，在對望時那份母愛就會自然被燃起。」被問到是否有想讓人生暫停的時刻，她搖頭說：「我覺得我目前還沒希望停止的時刻，人生這趟旅程太好玩了，還有太多想探索的地方，還捨不得停止，但我很希望可以讓我的貓咪長生不老，一輩子陪著我！」

莫允雯在《黑白盒子》飾演英國芭蕾舞者。（LINE TV提供）

莫允雯（右）在《黑白盒子》為了女兒包下一整座遊樂園，替女兒完成心願。（LINE TV提供）

莫允雯在劇中的造型橫跨多個時代，從野人女孩、英國劇場芭蕾舞者、1950 年代日本女性到現代單親媽媽琪琪，每一時期的妝容都極具挑戰。例如野人女孩妝容需耗時 4 小時，並特別調整顴骨、鼻翼與五官結構。劇組也為面具人造型嘗試多款面具，為了凸顯角色特質，她透露：「後來的面具是用我的臉模型去製作的。」

《黑白盒子》劇中具有象徵意義的壁畫，其實全用特效完成。（LINE TV提供）

《黑白盒子》劇組用莫允雯臉模型打造面具。（LINE TV提供）

飾演神秘面具人的莫允雯分享接演原因：「我很喜歡關於人性的議題，人心是變動且複雜的，很值得深深探索。」她此次挑戰多種角色樣貌，其中特別的是飾演一位單親媽媽，劇中女兒小筑（許葇拉飾）因罹患怪病全身器官退化，她選擇包下整座遊樂園替女兒圓夢，最後更動用黑盒子的力量，讓女兒的生命停留在最幸福的瞬間。《黑盒子》最終單元《黑白盒子》21日於LINE TV上線。

