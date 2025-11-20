李李仁「蕭貪」投資失利 家庭破裂街頭流浪

〔記者李紹綾／台北報導〕李李仁在LINE TV影集《黑盒子》第四單元《黑白盒子》飾演流浪漢，角色「啓漢」原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人莫允雯，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。

李李仁在《黑白盒子》流浪漢造型讓人認不出。（LINE TV提供）

李李仁表示，啓漢想成為成功的男人，投資失敗後卻選擇逃避與不負責任。「他的行為其實也像很多人的縮影，在利益誘惑之下，很容易忘記自己該做的事，以及真正重要的是什麼。」他也透露，劇中震撼的廢墟場景與具有象徵性的壁畫，多半是透過後製特效完成，鏡頭呈現的畫面其實不是實際拍攝情形，「拍攝時我都是聽導演講構圖、講故事，靠著他給的畫面指引，才能在現場憑空想像、投入情境。」《黑盒子》最終單元《黑白盒子》21日於LINE TV上線。

李李仁在《黑白盒子》曾是人生勝利組，卻一時貪念投資失利。（LINE TV提供）

李李仁（右）、莫允雯主演《黑白盒子》。（LINE TV提供）

《白盒子》故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。

