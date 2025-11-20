自由電子報
娛樂 最新消息

許瑋甯首曝求婚細節！認邱澤單膝下跪 鬆口想生第二胎

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將於11月28日舉辦婚禮的許瑋甯，日前上王偉忠主持的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，難得公開談到與邱澤的戀愛細節。訪談中，她不僅證實邱澤當時求婚真的有單膝下跪，還透露即使自己才剛生完孩子，也希望未來能再添一名家庭成員。

許瑋甯（右）和邱澤結婚4年終於要辦婚禮。（夏朵創意行銷提供）許瑋甯（右）和邱澤結婚4年終於要辦婚禮。（夏朵創意行銷提供）

節目中，王偉忠身為演藝圈的「大前輩」，毫不避諱替觀眾發問許多小倆口的相戀過程。許瑋甯笑說，他們的求婚相當直接，「差不多好像可以了，就去結了，之後才補了一個儀式。」被追問邱澤是否真的跪下，她也大方承認：「有有有！」讓王偉忠聽完露出滿意表情。

談到兩人的感情從「喜歡」走向「愛」的關鍵時刻，許瑋甯提起拍攝《當男人戀愛時》之後，某段時間她因外公離世心情低落，邱澤在身旁以她最能接受的方式陪伴。讓她看到邱澤能成為長久「隊友」的特質。

許瑋甯也表示，兩人都是偏內向的人，但反而更懂得「聊在同一個頻率」。如今育有孩子，夫妻依舊不缺話題。至於外界關心的二胎，她也沒有否認：「希望囉！我想說我先休息一下，孩子還小。」

