青龍獎》韓劇「最美大嫂」朴智賢逆襲奪青龍！金高銀後台尖叫：瘋了吧

朴智賢以《窺鏡》奪下青龍最佳女配角獎。（翻攝自KBS2）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇「最美大嫂」朴智賢昨晚在青龍獎上，以電影《窺鏡》大提琴演奏家一角，擊敗廉惠蘭、李姃垠等前輩，獲頒最佳女配角，台上激動落淚，直言沒想過獲獎；和她主演韓劇《妳和其餘的一切》的金高銀也展現最真實的反應。

朴智賢在韓劇《財閥家的小兒子》飾演野心勃勃的大嫂打開知名度，亮眼外表和精湛演技獲討論；她曾以電影《鬼病院：靈異直播》獲青龍最佳女新人提名，7年後以《窺鏡》拿下女配角獎，特別感謝導演和曹汝貞、宋承憲的鼓勵。

金高銀（左）曬出朴智賢得獎畫面。（翻攝自IG）

朴智賢的韓劇搭檔金高銀則在IG發文「瘋了吧（太厲害了）」表示祝賀；昨晚金高銀以影后頒獎人身分出席典禮，在後台看到朴智賢的得獎瞬間，忍不住開心發文。

金高銀在頒獎時表示「今晚這個場合特別開心，因為《柔美的細胞小將》成員們都在現場，恭喜大家」，此番發言讓朴智賢露出燦笑。

金高銀和朴智賢繼《柔美的細胞小將》後，又在《妳和其餘的一切》再度合作，金高銀曾在訪問中提及：「聽到智賢要演『商燕』這角色時，我真的興奮得跳起來。」大讚她是讓人對演技產生信任的演員。

