娛樂 電影

娜塔莉波曼監製動畫搶歐洲電影獎3獎 《情感的價值》入圍6項最大贏家

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音的動畫《再見未來男孩》目前在金馬影展大獲觀眾好評，該片由鬼才導演烏戈比安維努執導，繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，更一舉入圍第38屆歐洲電影獎最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎。入圍大贏家則是勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》。

娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》入圍歐洲電影獎3項大獎。（海鵬提供）娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》入圍歐洲電影獎3項大獎。（海鵬提供）

《情感的價值》以包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名，成為最大贏家。

曾參與演出《雷神索爾》、《沙丘》、《媽媽咪呀》等系列的知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇因演出《情感的價值》雙雙獲得最佳男、女主角提名。這也是蕾娜特萊茵斯薇繼熱門獲獎作《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。

《情感的價值》入圍歐洲電影獎6項大獎，成為最大贏家。（海鵬提供）《情感的價值》入圍歐洲電影獎6項大獎，成為最大贏家。（海鵬提供）

除了《情感的價值》，其他提名電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。這四部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。

「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，往年都在年底舉行。第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，並由5400為歐洲影藝學院會員投票選出。

