黃色書刊同名作品超強改編！《勇者動畫系列2》揪粉絲進戲院大合唱

《勇者動畫系列2》推「全集無中場一次看完」驚喜放映，邀粉絲進戲院大合唱。（威秀影城提供）

〔記者許世穎／台北報導〕人氣台灣原創動畫《勇者動畫系列2》口碑火熱，這次將以「全集無中場一次看完」的形式驚喜放映，不但六集聯播、四首人氣歌曲一次滿足，更邀粉絲相揪進戲院大合唱！

《勇者動畫系列》改編自漫畫家「黃色書刊」的同名作品，以獨特黑色幽默與社會寓意吸引大量鐵粉。背景設定在人類與魔族長期對立的奇幻世界，遠古魔神甦醒後戰局逆轉，「勇者」與「魔族」的既定標籤開始被重新審視。劇集以翻轉視角探討信念、權力與自由的辯證，讓觀眾既能熱血沸騰，也能看見深度。

請繼續往下閱讀...

《勇者動畫系列2》將原本僅能線上觀賞的台灣原創動畫搬上大銀幕。（威秀影城提供）

《勇者動畫系列2》自串流上線後好評延續不斷，威秀影城首度將原本僅能線上觀賞的台灣原創動畫搬上大銀幕，推出限定「歡唱剪輯版」，讓老粉重溫經典，新觀眾也能以最震撼的方式入坑國產動畫新標竿。

本次「歡唱剪輯版」最大亮點，就是四大人氣歌曲全搭配卡啦 OK 字幕，粉絲能直接在影廳裡大唱特唱！包括張震嶽演唱的《自由》、劉冠廷首次獻聲的《群像》、節奏感十足的張惠妹《Bad Boy》，以及 Crispy 脆樂團與恐龍的皮合唱的療癒曲《Take it slow》。曲風從熱血到抒情一應俱全，粉絲笑稱影廳儼然「演唱會等級」。

影迷除了能與同好一起在場內狂歡，也能蒐集威秀電影院限定特典，現場並提供限量「魔族四天王壓克力立牌」加價購，收藏價值滿點。導演與幕後團隊也將親臨台北京站威秀影城舉辦「映後聲優見面 Q&A」，一次滿足觀影、追星、收藏三大願望。

本次大銀幕限定場次僅於 12月13、14日登場，不論是想重溫感動、補票入坑，或單純想與戰友們一起「看・聽・吶喊」，粉絲絕對不能錯過。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法