自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

玄彬孫藝真封青龍帝后遭酸爆 韓網：顏值高、公信力0

〔記者鍾志均／綜合報導〕第46屆韓國電影青龍獎昨（19）晚落幕，《徵人啟弒》拿下6獎橫掃青龍，成為大贏家；玄彬、孫藝真更雙雙抱走人氣獎和影帝后；不料韓網幾乎一面倒痛批「青龍公信力下降」、「話題度0，想藉由玄孫抬高聲量」，更有人狂酸「利用夫妻拿獎，試圖想要拯救完蛋的電影界」、「當晚大家都成了玄孫夫妻的『伴郎伴娘』」。

玄彬（左）、孫藝真成為昨晚青龍獎最大話題。（翻攝自X）玄彬（左）、孫藝真成為昨晚青龍獎最大話題。（翻攝自X）

朴贊郁導演花20年心血打造的《徵人啟弒》入圍今年威尼斯影展主競賽單元，最後未能拿獎，倒是在青龍獎上抱走最佳影片、導演、女主角、男配角等6獎「雪恥成功」，不少人認為實至名歸；不過玄彬、孫藝真夫妻各自奪雙獎，卻引來部分韓媒和網友不滿，認為「相當無語，為了這對夫妻同框，搞這花招」、「青龍啥時變這樣，不給演技好的，只給話題性高的」。

韓媒《每日經濟》直言，昨晚最受矚目的一刻便是玄彬、孫藝真夫妻，初登場就吸引全場目光，即使一開始只拿下「人氣獎」也成為當晚最耀眼的明星，但斗大標題寫著「顏值很高，卻難以信服」。

玄彬（左）、孫藝真在第46屆青龍獎各自拿下人氣獎和影帝后。（翻攝自體育朝鮮）玄彬（左）、孫藝真在第46屆青龍獎各自拿下人氣獎和影帝后。（翻攝自體育朝鮮）

報導指出，原本被視為影帝熱門的《醜得要命》朴正民、《徵人啟弒》李炳憲，都被《哈爾濱》玄彬逆轉奪獎：然而和其他人相比，戲份更像「配角」的孫藝真卻奪下最佳女主角，此一結果令人疑惑。

網友紛紛在新聞底下留言，表示「青龍也變得大鐘化了」、「青龍獎變大鐘獎，原來只要一個晚上就達成」、「完美展現韓國電影完蛋了」、「從入圍名單上看，本該是李炳憲或朴正民，完全沒想過是玄彬」、「一群人自嗨的盛會」、「孫藝真不是不好，但戲份或表演不值得拿影后，《聖母殺手》李慧英太可惜」、「青龍去年靠鄭雨盛私生子搞話題，今年靠玄彬孫藝真，明年呢？」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中