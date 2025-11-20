（連線專訪）「幸福也能成災難」掀思辨狂潮 《絕命毒師》主創《萬中選一》再展神級敘事力

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕Apple TV+ 全新科幻驚悚影集《萬中選一》（Pluribus）上線後隨即掀起絕佳好評。影集由《絕命毒師》、《絕命律師》主創、四座艾美獎得主文森吉利根（Vince Gilligan）打造，並再度攜手曾在《絕命律師》中展現精湛演技、兩度入圍艾美獎的「小金」瑞雅希洪（Rhea Seehorn），帶領觀眾走入一場「迷人卻詭異的幸福末日」。

文森吉利根日前出席《萬中選一》首映。（Apple TV+ 提供）

在上線前，《萬中選一》一直以高度保密的方式製作，完美契合其融合懸疑、科幻、哲思與恐怖的氛圍。該劇因此引發平台搶拍，最後一次下訂兩季，第二季編劇室也已正式啟動。向來自稱「一輩子的科幻迷」的吉利根，希望藉此從《絕命毒師》宇宙的犯罪與腐敗世界跳脫，以全新的類型挑戰觀眾。

吉利根表示，該影集的核心張力是刻意設計的，也是他希望觀眾能深入思考的主題，「我很希望這部劇能成為大家茶水間裡會討論的節目，不過我其實更希望大家能多面對面交流，這世界太缺乏面對面、太多虛擬溝通了。」他笑說：「我喜歡觀眾看完後能討論、辯論，不是生氣那種，而是充滿活力的爭論。有一次在編劇室裡，我的兩個編劇就為這件事吵了起來，我坐在旁邊看得超開心，這就是我想做的劇。」

文森吉利根打造全新科幻驚悚影集《萬中選一》，掀起絕佳好評。（Apple TV+ 提供）

儘管不少人將《萬中選一》與AI或疫情連結，吉利根強調劇本構想其實早於這些事件。他的目標是「把科幻電影世界裡的所有典型與基準點都好好玩一遍」。他特別提到靈感來自經典恐科選集《陰陽魔界》與 1956 年版《天外魔花》，尤其是其中「外星複製人」的概念。

吉利根說：「我愛所有那些典型，大家都愛。我們都熟悉、我們都看著它們長大。我覺得一部作品能一個個把這些典型翻轉、換個方式呈現、讓它們對新世代耳目一新，是件很有趣的事。」

影集的主角卡蘿原先設定為男性，但吉利根很快決定改為瑞雅希洪的量身打造。他直言「我就是愛她。我合作過一整排超強的演員……我願意再次與任何一位合作，他們都太棒了……她什麼都能做，而且看起來毫不費力。你不會覺得在看一個演員在演，你看到的是個真實的人。」

瑞雅希洪在影集《萬中選一》的性格特質，部分來自文森吉利根。（Apple TV+ 提供）

瑞雅希洪精準捕捉卡蘿的暴躁、恐懼、怨懟與情緒失控，而吉利根也承認角色部分源自他本人。「大概有一點吧，有點像個老脾氣。我在台上受訪時，可以裝得像卡蘿面對粉絲時的樣子。說到底，不論她嘴上怎麼抱怨，她還是愛她的粉絲；但活動一下來，她就只想喝一杯。這大概就是我本人吧：只想安靜一下，喝杯曼哈頓。至於追尋幸福卻不怎麼快樂這件事，我也蠻有共鳴。」

文森吉利根（右）和瑞雅希洪再度合作影集《萬中選一》，日前一同出席首映會。（Apple TV+ 提供）

符合標語「地球上最痛苦的人必須拯救世界免於幸福」，《萬中選一》構築了獨特的英雄史詩，吉利根則將該劇視為他版本的後末日殭屍故事，也刻意避免為劇情給出過多「標準答案」。

吉利根笑言當初在《絕命毒師》時期講太多了，「回頭聽那些 Podcast，我都有點想對自己喊：『閉嘴好嗎？這已經不是你的了。』無論你拍劇、拍電影、寫小說、畫畫或作音樂，到某個時刻，它就不再屬於創作者，而是屬於觀眾。」《萬中選一》已於Apple TV+ 上線，目前在爛番茄影評網獲得滿分肯定，成為今年討論度最高的科幻影集之一。

