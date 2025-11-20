「國家美腿」傳奇雙胞胎安樂死離世！昔登《花花公子》封面創銷售神話

曾以「國家美腿」美譽紅遍歐洲的傳奇雙胞胎舞者「凱斯勒姊妹」。（翻攝自維基百科）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾以「國家美腿」美譽紅遍歐洲的德國傳奇雙胞胎舞者艾麗絲凱斯勒（Alice Kessler）與艾倫凱斯勒（Ellen Kessler）17日在德國選擇以「陪伴式安樂死」平靜離世，享壽89歲。姊妹倆一生相伴、終生不婚，如今依照彼此約定「同一天一起離開」，消息震撼國際。

凱斯勒姊妹由德國「人道離世協會」確認辦理相關程序，協會透露她們已慎重思考超過一年，期間經過律師與醫師多次會談，反覆確認其意志清醒並具自主決策能力。協會強調，協助安樂死必須在「絕對清醒、長期穩定意念下」才能執行，排除任何因一時情緒而做的草率決定。

艾麗絲與艾倫近日攜手安樂死。（翻攝自維基百科）

凱斯勒姊妹1936年出生於納粹德國，自幼學習芭蕾，1950年代隨家人自東德逃往西德後正式踏入演藝圈，以整齊劃一的歌舞表演迅速走紅，成為戰後歐洲的跨國娛樂象徵。她們1963年登上美國CBS《The Red Skelton Hour》，同月現身《Life》雜誌封面被形容為「德國轟動天后」，其後也登上《蘇利文劇場》，風靡美國觀眾。

進入1960年代，凱斯勒姊妹轉往義大利發展，不僅演出多部電影，還登上義大利版《花花公子》（Playboy），以全裸照片創下3小時售罄的紀錄神話，並在好萊塢史詩片《所多瑪與蛾摩拉》客串。

1980年代後，她們返德國慕尼黑定居，雖各自有過長期戀情，彼此卻約定一生不婚，源於母親飽受家庭暴力。然而，姊妹倆去年曾對義大利《晚郵報》坦言「我們的願望，是在同一天一起離開。」如今，這個約定最終實現。

