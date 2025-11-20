Joeman遭搜出大麻懲處曝光！籲勿心存僥倖自嘲「我家都被衝了」

Joeman昔公開道歉，坦言在國內外皆吸食過大麻。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman曾因持有大麻遭新北地檢署偵辦，18日履行緩起訴義務所拍攝的3支反毒、反詐騙公益影片正式曝光。Joeman曾於2023年11月遭搜索並查扣大麻，如今以自身案件現身說法自嘲「我家都可以被衝了！」呼籲大眾別心存僥倖，強烈對比過往形象，話題度再度飆升。

此次曝光的內容包含1分鐘反毒短片、1分鐘反詐騙前導片與長達31分鐘的反詐騙教育片，Joeman隨著警方進入超商埋伏，拍下逮捕詐欺車手的全程，並找來投資專家與警方共同解析詐騙手法。

Joeman履行義務勞務，拍攝反毒與反詐騙公益宣導影片，呼籲大眾勿抱持僥倖心態。（翻攝自YouTube）

反毒影片中，Joeman以自身經歷呼籲民眾不要碰毒，切勿心存僥倖，更自嘲「我家都可以被衝了！憑什麼警察不會衝去你家呢？」回顧案情，新北市刑事警察大隊接獲線報，2023年11月6日持搜索票前往Joeman位在新莊、八里住處，現場查扣大麻研磨器、3包淨重約7.25公克大麻。

最終，Joeman坦承持有，不過毛髮及尿液檢驗呈陰性，施用毒品部分因證據不足獲不起訴處分；持有部分，考量初犯且犯後態度良好，檢方給予1年緩起訴，Joeman須履行100小時義務勞務。新北地檢署強調，若緩起訴期間再犯毒品或涉及其他罪嫌，緩起訴將撤銷並依法提起公訴。

