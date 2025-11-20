自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《星光》男星重感冒鼻音消不了 就醫驚見「腫塊」病況曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕曾經參加《華人星光大道3》得到亞軍、入圍金曲獎最佳新人的徐暐翔原本正在錄第二張專輯，沒想到卻遭遇到了重大打擊，日前確診鼻子裡長了腫塊，但幸好腫塊是良性的，目前決定先停工，等待聲音好轉後再繼續錄音。

徐暐翔暫停第二張專輯錄音工作。（翻攝自IG）徐暐翔暫停第二張專輯錄音工作。（翻攝自IG）

徐暐翔昨天在社群透露，9月底時經歷一場重感冒，出現喉嚨發炎、咳嗽、鼻涕倒流的症狀，一度康復後聲音卻一直有鼻音，後來醫生幫他照內視鏡，卻發現鼻子裡有一個腫塊，馬上讓他轉診到台大去做切片檢查，安排切片那一天還是他的生日，他直呼那段期間的心情混亂又自責，在即將進入錄音期時，自己卻發生了這樣的狀況。

徐暐翔暫停第二張專輯錄音工作。（翻攝自IG）徐暐翔暫停第二張專輯錄音工作。（翻攝自IG）

等待報告的期間，他每天都期待隔天起床後，鼻音就會消失，但每一次都破滅，讓他更加脆弱。幸運的是檢查結果出爐，腫塊是良性的，是因為長期鼻涕倒流導致的淋巴組織增生，可以手術解決這個問題，於是他和公司決定將所有錄音行程取消，讓他好好治療。他也向歌迷喊話「請再給我一點時間」，有信心現在的等待最後會很值得。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中