《上班不要看》大黑、麻希宣布分手！8年愛情「努力過也珍惜過」

大黑（右）與麻希共同宣布分手，證實8年戀情結束。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕大黑突宣布與麻希分手！《上班不要看》最穩情侶檔走到盡頭，交往8年卻在近期默默轉換身分，消息曝光令大批粉絲震驚，他昨（19日）釋出合照揭露2人現況，坦言經「長時間、認真溝通」，最終決定以朋友身分面對人生的新關卡，強調沒有撕破臉，更不是不愛，而是走到不同的人生節奏。

大黑昨日在IG曬出與麻希的合照，正式對外說2人關係變化，他透露這段期間觀眾仍持續關注，因此認為有必要交代，並指出自己與麻希經過充分溝通，最後決定不再以戀人相處，而是以朋友繼續支持對方。然而，大黑也強調關係並非突然結束，而是經歷一段思考與調整後的結果。

回顧2人從相識一週便交往，一路以來走了8年之久，大黑坦言「這段時間都努力過、珍惜過，也從彼此身上學到很多！」只是各自的人生階段不同，最終選擇以另一種模式向前。大黑也透露已轉換身分一陣子，仍保持良好合作關係，感謝麻希與一直支持他的人，並留下曖昧伏筆「未來有很多可能。」最後祝福大家能成為更好的自己。

