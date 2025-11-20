自由電子報
娛樂 電視

本土劇娜美火辣升級回歸！開撩「勾引男人」上演修羅場

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔女星張家瑋擁有亮眼外型與火辣身材，被外界封為「本土劇娜美」，她在休息充電一年後，以全新面貌重磅回歸民視八點檔《好運來》，不僅告別了多年的招牌長髮，以俐落短髮形象亮相，更透露新角色是個充滿反差魅力的「全能運動高手」，預告角色要來勾引吳政澔，讓程雅晨擔憂害怕。

張家瑋告別十年長髮，以全新俐落短髮宣告回歸《好運來》。（民視提供）張家瑋告別十年長髮，以全新俐落短髮宣告回歸《好運來》。（民視提供）

張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言這次改變是人生中的一大創舉，她說：「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」她分享髮束剪下的瞬間，她發現自己不是在失去，而是在「長大」。她將這場「斷髮行動」視為邁向人生的新篇章，宣告：「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現。」

張家瑋在《好運來》新角色能文能武、動作戲超吸睛。（民視提供）張家瑋在《好運來》新角色能文能武、動作戲超吸睛。（民視提供）

提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟。她將挑戰更深層次的演技：「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」新角色還會考驗張家瑋的體能極限，她說：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」好在她平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。

張家瑋在《好運來》挑戰全新角色。（民視提供）張家瑋在《好運來》挑戰全新角色。（民視提供）

張家瑋也分享了她「神隱」八點檔一年的充電之旅。她坦言過去因早早出社會，生活重心幾乎全被工作佔據，這次停下來是為了好好體驗「生活」，選擇一個人去遊學、去旅行。

