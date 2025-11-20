《山河枕》迎大結局！叔嫂禁忌戀、長公主獻「洞房夜」掀熱議

〔記者蕭方綺／台北報導〕《我們的翻譯官》宋茜、《永夜星河》丁禹兮領銜主演Disney+古裝復仇戲《山河枕》，本週即將迎接大結局，粉絲們都想知道宋茜與丁禹兮「叔嫂禁忌戀」能否有完美結局，陳喬恩飾演的「長公主」能否反制敵國成功歸來。

宋茜（右）與丁禹兮在《山河枕》中終於突破心防大方相戀。（Disney+提供）

最新劇情講述文武雙全的才女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）終於突破心防大方相戀，但是大遂國的帝王一心想讓衛韞守護家園，不願他只顧及兒女私情，眼見全國上下都極度不看好，兩家名聲也嚴重受損，宋茜也發微博入戲喊：「能否如願以償呢？」讓粉絲看了直呼好心疼。

宋茜在《山河枕》中飾演文武雙全的才女楚瑜。（Disney+提供）

陳喬恩飾演的「長公主」被全劇大反派，也就是敵國北岐皇子「趙玥」（梁雪峰 飾）抓走軟禁於皇宮內，更密謀一連串危害大遂國的陰謀，「長公主」自知趙玥即便內心狠毒，但對她卻是一往情深，主動靠美色誘惑她，甚至獻上「洞房花燭夜」就是為了讓趙玥與母親雲陽太后鬧翻，更機靈告白「如果你不乾淨了，本宮就不喜歡你了」，精湛演技讓網友一致大讚，紛紛留言「姊，求你多演戲」、「太愛長公主了」。

陳喬恩在《山河枕》飾演的「長公主」能否反制敵國成功歸來，引發熱議。（Disney+提供）

官方微博也秀出最新訪談影片，分別讓宋茜、丁禹兮分享彼此的小秘密，宋茜雖然外表時尚、美艷，但私底下其實是個動漫宅女，更透露絕對看過數千集動畫，「我最喜歡的就是《柯南》」，更一度搞笑表示自己私底下的另一興趣是「電焊」，讓單純的丁禹兮差一點相信。此外，丁禹兮也表示自己在出道前當過不老男神金城武的光替，並強調這不能算是合作，「我比較像是跟過他」。《山河枕》已於Disney+上架。

