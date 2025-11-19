自由電子報
娛樂 最新消息

布裘17歲帥兒Knox粉紅髮色帥爆～網求解：為何不出道？

〔娛樂頻道／綜合報導〕「裘莉」安吉莉娜裘莉和「小布」布萊德彼特的17歲愛子，也是家中最小的孩子諾克斯（Knox），日前出現在洛杉磯洛斯費利斯的一家超市門口，他頂著龐克風粉紅髮色，搭配淺色帽T和一件闊型刺繡牛仔褲，整體造型十分搶眼。  

裘莉和小布的雙胞胎兒子Knox今年已經17歲，時尚品味不亞於爸媽。 （達志影像）裘莉和小布的雙胞胎兒子Knox今年已經17歲，時尚品味不亞於爸媽。 （達志影像）

讓人很難聯想起，去年11月他與母親裘莉一同出席州長獎頒獎典禮時，還留著小平頭，五官略顯稚氣，沒想到才過一年，酷酷的眼神與帶點小憂鬰的氣質，一站出來，完全就是「星二代」氣場，大勢碾壓和他一同出遊的青少年。

裘莉（左）去年帶著Knox一同出席州長獎頒獎典禮。 （達志影像）裘莉（左）去年帶著Knox一同出席州長獎頒獎典禮。 （達志影像）

不少時尚媒體認為，他極可能是在模仿裘莉年輕時的髮型，因為她在1998年的電影《隨心所慾》中也是留著短髮，並染成了紅色。其實裘莉娜和諾克斯，以及她和小布的雙胞胎子女，髮色都是深金色，3個孩子後來都跟著媽媽，裝扮也常和裘莉年輕時如出一轍，例如今年4月，大女兒希蘿（Shiloh）便曾梳著與裘莉在《古墓奇兵》中辮子頭而引起關注。

裘莉（左三）和她的子女們，攝於2021。 （達志影像）裘莉（左三）和她的子女們，攝於2021。 （達志影像） 

媒體評論，但好萊塢的星二代們一個接一個地嶄露頭角時，裘莉和小布子女偏好朝幕後工作發展，他們領養24歲大兒子與21歲二兒子，馬杜斯（Maddox）和帕克斯（Pax），現分別從事電影製片人和助理導演的工作；兩人的19歲二女兒希蘿目前是是一名舞蹈演員暨編舞家，小女兒薇薇安（Vivienne）也對表演很感興趣，並協助安潔莉娜進行舞台劇的製作；至於諾克斯雖曾陪媽媽出席頒獎典禮紅毯，但還沒有明確表現出他對演藝圈的企圖心，不少粉絲敲碗「擁有神基因」的他出道，不然就真的太可惜了！。

