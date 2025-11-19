自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

專招台人至柬拍A片？被傳是太子集團子公司 麻豆傳媒回應了

中文成人片商麻豆傳媒日前傳出為太子集團的子公司之一，並專門招募台灣人至柬埔寨拍攝成人片。（翻攝自臉書）中文成人片商麻豆傳媒日前傳出為太子集團的子公司之一，並專門招募台灣人至柬埔寨拍攝成人片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」從事跨國洗錢及詐欺等案，在台據點遭扣查；日前傳出知名中文成人片商「麻豆傳媒」為太子集團的子公司之一，並專門招募台灣人至柬埔寨拍攝成人片，引起熱議。而今（19）麻豆傳媒在社群澄清此傳言並非事實，小編還自嘲「這件事如果是真的，那我的年終應該至少應該是台特斯拉吧？？？」

麻豆傳媒在社群澄清傳聞。（翻攝自Threads）麻豆傳媒在社群澄清傳聞。（翻攝自Threads）

麻豆傳媒小編在Threads發文澄清關於近日有媒體謠傳「麻豆=太子集團子公司」的消息，稱自己來麻豆好幾年，每天忙著拍片、剪片、吃便當、加班、掉頭髮、喝咖啡續命……，連「太子集團」是什麼都要上網查詢，「結果你告訴我我們是人家子公司？」

麻豆傳媒小編強調，「麻豆就是認真拍片的麻豆，頂多騙騙演員『今天便當有雞腿』（結果是滷豆乾），也沒本事騙到去開什麼太子集團好嗎～」表示之後會繼續好好拍片、好好當個快樂的成人片公司，並感謝大家關心。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中