專招台人至柬拍A片？被傳是太子集團子公司 麻豆傳媒回應了

中文成人片商麻豆傳媒日前傳出為太子集團的子公司之一，並專門招募台灣人至柬埔寨拍攝成人片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」從事跨國洗錢及詐欺等案，在台據點遭扣查；日前傳出知名中文成人片商「麻豆傳媒」為太子集團的子公司之一，並專門招募台灣人至柬埔寨拍攝成人片，引起熱議。而今（19）麻豆傳媒在社群澄清此傳言並非事實，小編還自嘲「這件事如果是真的，那我的年終應該至少應該是台特斯拉吧？？？」

麻豆傳媒在社群澄清傳聞。（翻攝自Threads）

麻豆傳媒小編在Threads發文澄清關於近日有媒體謠傳「麻豆=太子集團子公司」的消息，稱自己來麻豆好幾年，每天忙著拍片、剪片、吃便當、加班、掉頭髮、喝咖啡續命……，連「太子集團」是什麼都要上網查詢，「結果你告訴我我們是人家子公司？」

麻豆傳媒小編強調，「麻豆就是認真拍片的麻豆，頂多騙騙演員『今天便當有雞腿』（結果是滷豆乾），也沒本事騙到去開什麼太子集團好嗎～」表示之後會繼續好好拍片、好好當個快樂的成人片公司，並感謝大家關心。

