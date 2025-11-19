自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

gay sex不能拍？《眾生相》無碼挺進金馬 李駿碩喊捍衛同志片傳統

《眾生相》描寫同志性愛，張迪文無碼全裸上陣。（佳映娛樂提供）《眾生相》描寫同志性愛，張迪文無碼全裸上陣。（佳映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港電影《眾生相》入圍第62屆金馬獎最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員張迪文等5項大獎，片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題，導演李駿碩表示，這個時代雖然同志片已越來越普遍，但卻也越來越保守：「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

香港導演李駿碩以同志約砲為題材的新片《眾生相》，即將於12月12日全台上映。李駿碩表示，他在2010年左右，讀大學的年代時，他從許多電影裡獲得啟蒙的養分，當時許多同志電影並不避諱呈現赤裸和性愛，大膽挑戰各種審查制度，像是《湖畔春光》（Stranger by the Lake, 2013）以及《5點59分愛上你》（Paris 05:59 Theo and Hugo, 2016）。就算只以華人導演為例，李安的《斷背山》和關錦鵬的《藍宇》也都比現在大眾化的同志片尺度大得多。

張迪文在《眾生相》中有全裸的精彩演出。（佳映娛樂提供）張迪文在《眾生相》中有全裸的精彩演出。（佳映娛樂提供）

李駿碩是由影評晉身導演的香港電影評論學會會員，他記得2019年，當楊曜愷描述熟年深櫃同志情感的《叔‧叔》強勢問鼎評論學會主要獎項時，當時有個影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼，「其實我很喜歡那部片，可是你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？這個我很難接受。」

李駿碩說：「那個評論讓我耿耿於懷了一段時間，我就覺得我們現在這個2020年代的同志電影已經越來越主流，現在大眾會看同志片的越來越多，可是同時卻也就把同志的性愛隱藏起來。」他記得當年他拍首部劇情長片《翠絲》時，原本劇本也有寫到同志性愛，可是監製和片商都覺得，「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

李駿碩認為如今時代其實越來越保守：「所以我就一直覺得，如果我自己要拍，我不想要因為符合市場，就要把同志性愛隱藏起來，因為我覺得這是我們同志片的傳統，我就是從這個傳統長大的，我就是要捍衛這個傳統。」

他認為現在這個年代有各種交友軟體，發生性愛的機會更加容易，性愛早已不是只能被放進同志三溫暖的場域。「我們有對話，我們去別人的家，我們會上別人的家做愛，在這個年代這就是很普通的事情，我就把我們生活上最普通的事情拍出來，就是這樣。」

李駿碩2018年首度角逐金馬就一鳴驚人，不僅以短片《吊吊揈》入圍最佳劇情短片，更在同一屆以男同志題材的首部劇情長片《翠絲》，入圍了最佳男配角袁富華和女配角惠英紅兩項大獎，袁富華並勇奪金馬。2021年的《濁水漂流》則在金馬獎獲得最佳劇情片、導演等高達12項入圍，李駿碩在最佳改編劇本項目奪下他的首座金馬獎。今年他以《眾生相》在第62屆金馬獎再度入圍最佳劇情片、導演等五項大獎，頒獎典禮將於11月22日舉行。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中