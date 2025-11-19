謝侑芯有錢沒命花！雪碧痛嗆黃明志還有命「用最大誠意返台祭拜」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，遺體已於16日在當地火化，骨灰預計下週運返回台，涉入事件的大馬歌手黃明志目前則口頭保釋。對此，謝侑芯閨密「雪碧」方祺媛今（19日）再度開嗆，直指若不是因為黃明志，好友可能就不會出國，怒喊「你要負責任」，並要求他以「最大誠意」回來祭拜，引爆網上高度討論。

黃明志因捲進命案使工作及形象大受影響，明年底前的工作更已經全被取消，他日前為此發文尋求「打工機會」。對此，雪碧稍早情緒激動地質疑黃明志，痛批「沒錢，你還有命啊，還可以創作、還可以賺錢；芯（謝侑芯）現在是有錢的人沒命花。」她更表示，若不是因黃明志赴馬拍攝合作內容，謝侑芯原本可能會好好待在台灣，不會發生如今的悲劇，句句直指對方難辭其咎。

雪碧也喊話希望黃明志能「用最大誠意回來祭拜芯（謝侑芯）」，強調死亡本不可怕，「最怕就是被大家遺忘。」她的貼文一出再度掀起兩方粉絲激烈討論，有人替雪碧抱不平，也有人認為案情尚未釐清前不應過度指責，整起風波仍持續延燒中。

