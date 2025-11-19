青龍獎》玄彬孫藝真紅毯對決！「只准一人得獎」神回覆粉絲笑瘋

孫藝真（左）、玄彬今年各自以《徵人啟弒》、《哈爾濱》入圍青龍獎。（翻攝自OSEN）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《愛的迫降》夫妻檔玄彬、孫藝真今（19）一前一後出席第46屆青龍獎頒獎典禮，兩人在紅毯上各自「互不相讓」，主持人問到玄彬，「夫妻倆若只有一人能拿獎，會選誰？」玄彬笑著直球說「我會選我。」孫藝真的回答同樣「複製貼上」，逗樂眾人。

今年玄彬、孫藝真各自以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍影帝后，由於頭號強敵李炳憲並未出席，讓玄彬封帝機率增加，夫妻倆早在頒獎前先獲人氣獎，分別擊敗朴珍榮、潤娥，人氣更上一層樓。

今晚孫藝真以透視裸色戰袍登場，大露美背，讓韓媒攝影拍好拍滿，美貌不只征服粉絲，就連紅毯男主持人也忍不住放聲喊「真的太美了」，現場氣氛熱鬧非凡；玄彬則以一套西裝搭配黑色墨鏡，展現出知性魅力。

潤娥大紅禮服亮相青龍紅毯。（翻攝自體育朝鮮）

最佳男女主角入圍者中，李炳憲、宋慧喬因故缺席，潤娥以《凌晨兩點的惡魔》4度角逐青龍影后，一襲紅禮服亮相，落落大方，和她演出《暴君的廚師》李彩玟同樣現身紅毯，令粉絲大嗑《暴君》CP，成為紅毯上另一亮點話題。

李彩玟。（翻攝自X）

青龍獎主持人李帝勳、韓志旼。（翻攝自體育朝鮮）

今年是李帝勳、韓志旼連兩年接下典禮主持，網友大讚男帥女美，主持穩健，紛紛給予好評。

