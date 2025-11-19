草東沒有派對神隱一年瑪莎也想念 前團員突爆出驚喜

草東沒有派對已神隱一年，粉絲都很想念他們的現場演出。（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕去年金曲獎大贏家草東沒有派對神隱一年，在台灣沒有任何演出，不僅歌迷好想再看他們現場演出，五月天貝斯手瑪莎日前也談到相當想念，就在歌迷苦等不到草東消息時，前貝斯手楊世暄意外帶來驚喜，推出個人首張EP《普通活著 Daily Diner》，網友大讚好聽。

前兩天瑪莎在社群發文：「真的好久沒有在等安可的時候大唱：『殺了它，順便殺了我，拜託你了』，相當想念，懂的都懂。」他文中引用的正是草東沒有派對的歌曲《情歌》歌詞，以往每次草東辦演唱會，唱到這句，台下歌迷都會一起嘶喊高唱，彷彿一種宣洩。

瑪莎對草東的想念，也是眾多粉絲的心情，2021年原本草東要在小巨蛋開唱，上萬張門票秒殺完售，無奈遇上疫情爆發，宣告延期之後，又發生鼓手凡凡離世的傷痛消息，自此之後，草東未能在台舉辦大型專場，歌迷都覺得可惜。

草東沒有派對前貝斯手楊世暄推出首張個人EP。（翻攝自Threads）

去年草東以《瓦合》專輯贏得金曲獎年度專輯、最佳華語專輯與最佳樂團等3大獎，團員未出席，僅由經紀人上台代領，但3次領獎致詞內容完全不同，感動許多網友。草東原本的貝斯手楊世暄雖也參與《瓦合》，但專輯完成後他選擇離開，未再與草東進行任何現場演出。

昨（18日）楊世暄宣告推出個人首張EP《普通活著 Daily Diner》，收錄《三菜一湯》、《自種自收》、《窗》等3首歌，他也談到：「所有零碎的拾起與遺忘，慢慢變成一首一首的歌，用來悼念，用來安撫，也作為提醒，提醒自己終究是個人，而人無完善。」有網友聽了直呼好聽，還說聽哭了一整晚。

